Millhares de trabalhadores do sector social fizeram greve, diz dirigente sindical Ana Avoila

Milhares de trabalhadores do sector social fizeram greve esta sexta-feira e algumas instituições ficaram fechadas, na sequência do protesto por melhores salários e condições de trabalho, disse, em Lisboa, a dirigente da Frente Comum Ana Avoila.

"A maioria destes trabalhadores ganha o salário mínimo nacional", destacou a dirigente sindical em declarações aos jornalistas frente ao Ministério do Trabalho, onde dezenas de funcionários de instituições particulares de solidariedade social se concentraram. A greve foi convocada para reivindicar melhores salários e condições de trabalho. "Esta é uma grande greve de trabalhadores que ainda para mais são todos os dias marcados, fustigados, com coação de instituições que não respeitam os seus diretos", afirmou Ana Avoila, defendendo uma negociação que assegure atualizações salariais nas convenções assinadas entre o Estado e as instituições do sector social.

De acordo com a dirigente sindical, os trabalhadores não têm aumentos há quatro anos e a última atualização salarial que tiveram foi de 10 euros. No entanto, o governo "pôs à disposição do sector social e solidário" 1,5 milhões de euros em cada ano, o que representou uma atualização anual dos valores das respetivas comparticipações de 1,3% em 2016, de 2,1% em 2017 e de 2,2% em 2018, referem os sindicatos na informação divulgada antes da greve.

A deputada do PCP Paula Sá participou na manifestação para apoiar os trabalhadores, frisando as posições do partido relativamente a um aumento dos salários, nomeadamente o salário mínimo. Ana Avoila considerou que ação desta sexta-feira foi uma resposta à Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social (CNIS) e à União das Misericórdias Portuguesas, mas também ao governo.

Os trabalhadores aprovaram uma resolução, por unanimidade e aclamação, para entregar no ministério tutelado por Vieira da Silva, depois de gritarem palavras de ordem como "é urgente e necessário o aumento do salário", "voluntariado é opção, não é obrigação" e "negociação sim, imposição não". "São trabalhadores que ganham muito mal e que têm funções muito importantes" a cuidar de crianças e idosos, sublinhou Ana Avoila.

Na iniciativa participaram também docentes sindicalizados nas estruturas da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), que exercem funções em instituições abrangidas por este sector