Aeroporto Sá Carneiro com restrições no tráfego aéreo

"Existem atualmente restrições no controlo de tráfego do Porto", diz fonte da ANA ao Expresso sem adiantar mais pormenores sobre o que se passa no terreno, uma vez que esse controlo "é assegurado pela NAV".

A ANA admite, no entanto, que essas restrições "produzem constrangimentos na operação aeroportuária no aeroporto Francisco Sa Carneiro". E fonte do aeroporto admitiu ao Expresso que estes constrangimentos terão a ver com "avaria de radares".

Segundo o "Jornal de Notícias", é precisamente uma avaria no radar secundário que tem estado a causar constrangimentos nas chegadas e partidas dos aviões esta manhã. Mas a NAV, contactada pela Lusa, remete esclarecimentos para mais tarde.

No site da ANA sobre os movimentos do aeroporto em tempo real, nas partidas há apenas três voos cancelados neste momento, todos entre as 12h20 e as 12h35: um da TAP, para Amesterdão, outro da Iberia, para Madrid, e outro da Easy Jet para Nantes. Mas a maioria dos voos que aparecem referenciados partiram com atrasos de mais de uma hora e há muitos voos que deviam ter partido durante a manhã e foram adiados para a tarde.

Nas chegadas, dois voos da TAP previstos para as 14h55, vindos de Lisboa e Genebra, foram cancelados, assim como os voos que deveriam ter chegado de Madrid (Iberia) e Nantes (Easy Jet). Tal como nas partidas, as aterragens já efetuadas ou previstas têm também atrasos de mais de uma hora.