Quinta da Lage: Crianças expõem no Parlamento desenhos do seu bairro em vias de erradicação

Uma exposição de desenhos de crianças do bairro da Quinta da Lage, no concelho da Amadora, está patente na Assembleia da República esta quarta-feira, 5 de junho. "Eu amo o meu bairro" é o mote dos desenhos que vão estar expostos no Parlamento, procurando assinalar o Dia Mundial da Criança, que se celebrou a 1 de junho, e também no dia em que é votada na especialidade a Lei de Bases da Habitação.

A iniciativa de fazer esta exposição no Parlamento surgiu no âmbito de uma visita dos deputados do Grupo de Trabalho da Habitação e Reabilitação Urbana ao bairro da Quinta da Lage, a 17 de abril, a convite da associação de moradores e na sequência de uma audição parlamentar pública realizada algumas semanas antes.

"Estavam muito angustiados com a perspetiva do bairro estar em erradicação, mas receberam-nos muito bem", conta Helena Roseta, deputada independente que propôs à 11ª comissão da Assembleia da República esta iniciativa.

A exposição "Eu amo o meu bairro" pode ser vista no corredor da cafetaria no piso 0 da Assembleia da República. Segundo o texto descritivo do Grupo de Trabalho da Habitação que acompanha o convite para a exposição, a Quinta da Lage é "um bairro de autoconstrução iniciado nos anos 60", onde residem atualmente mais de 300 famílias. Após o 25 de abril foi apoiado pelo município - na altura, a câmara de Oeiras -, que instalou saneamento, eletricidade e até ofereceu materiais de construção.

O texto enfatiza ainda que "a comunidade do bairro é muito unida e foi esse o sentimento mais forte que os deputados receberam da visita". Os desenhos das crianças foram recolhidos por ocasião da visita dos deputatos à Quinta da Lage, refletindo "essa ligação ao bairro", e também "este sentimento de pertença e comunidade". A descrição conclui que "afinal, um bairro pode ser feliz, mesmo que as casas não tenham as condições ideais, se entre os que nele moram se tiverem desenvolvido os laços de vizinhança, partilha com os quais se constrói uma comunidade e um futuro".

É a própria Assembleia da República que vai providenciar uma autocarro para transportar as crianças e famílias do bairro da Quinta da Lage para poderem estar presentes à exposição "Eu amo o meu bairro".