PSD quer posição “unânime e concertada” da Câmara do Barreiro sobre Soflusa

"Este é um debate que tem que ser feito, o mais depressa possível, e que do mesmo possa sair uma posição unânime e concertada de todos os elementos que compõe o executivo camarário para fazer pressão sobre o Governo, para que o problema seja resolvido", diz, em comunicado, o vereador do PSD na Câmara do Barreiro, Bruno Vitorino.

"Os milhares de barreirenses que todos os dias precisam dos barcos [da Soflusa] para chegarem ao trabalho e à escola têm sido continuamente prejudicados nos últimos dois anos, devido aos problemas existentes na Soflusa", acrescenta o autarca do PSD.

Num comunicado, Bruno Vitorino critica ainda a alegada "apatia" da maioria socialista na Câmara do Barreiro face a esta questão.

O vereador recorda que tem vindo a alertar para o problema em diversas sessões de câmara nos últimos dois anos, mas que "só nos últimos dias, devido às proporções mediáticas que o problema atingiu, é que se ouviu alguma coisa do presidente da Câmara do Barreiro".

No comunicado, Bruno Vitorino considera ainda que "os barreirenses, e os restantes utentes da Soflusa, já chegaram ao limite", diz que a situação da empresa é "insustentável" e defende que a Câmara Municipal do Barreiro "devia ser a voz da indignação dos barreirenses e não a voz do Governo socialista, que nada faz".