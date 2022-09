Colisão entre dois veículos causa seis feridos na marginal em Paço de Arcos

Seis pessoas ficaram feridas, duas delas com gravidade, na sequência da colisão entre dois veículos ligeiros na marginal em Paço de Arcos.

Duas pessoas encontram-se ainda encarceradas, disse ao Expresso fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa. O alerta foi dado pelas 22h57, tendo o acidente ocorrido na curva dos Pinheiros.

O trânsito encontra-se cortado no sentido Lisboa-Cascais, mas no sentido oposto uma via já foi reaberta.

No local encontram-se 20 operacionais apoiados por 12 veículos do INEM, bombeiros e PSP.