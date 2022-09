Condutor de veículo turístico de Sintra queixa-se de ter sido apertado no pescoço por polícia, Câmara “aguarda desenvolvimentos”

O cenário no centro histórico de Sintra, ao final da manhã desta sexta-feira, era de engarrafamentos devido aos protestos dos motoristas de tuk-tuks contra a interdição do trânsito no interior da serra de Sintra, devido ao risco de incêndio. Após cerca de 40 minutos de paragem no trânsito, José (nome fictício), condutor de um jipe ao serviço da empresa Discover Nature, preparava-se para avançar. E é nesse momento que se queixa de uma agressão de um agente da polícia municipal.

“Volto ao interior do carro para tentar pôr a primeira e avançar uns dois metros e é nessa altura que um agente me grita ‘é para avançar, caralho’. Depois chega outro agente que abre a porta do veículo e me aperta o pescoço a dizer que é para avançar”, relata ao Expresso.

Um vídeo divulgado nas redes sociais revela um momento posterior à suposta agressão, em que José, de 30 anos, discute com polícias municipais e se queixa de lhe terem “apertado a goela”. Chega a ser empurrado para o passeio. Por perto, uma colega de trabalho da mesma empresa tentava filmar a discussão. O vídeo foi feito por um terceiro e colocado na rede social Facebook.

José diz ter-se deslocado ao Hospital de Cascais à tarde, onde terão identificado hematomas que apresentava no pescoço e que são visíveis na fotografia aqui apresentada. Posteriormente, na PSP do Cacém, apresentou queixa do alegado agressor. “Trabalho há quatro anos em animação turística, fiquei em choque por ver um polícia agredir um civil. Eu só queria ir embora trabalhar, mas de certeza absoluta que pensaram que estava em marcha lenta a manifestar-me”, acrescenta.

Contactada pelo Expresso, fonte oficial da autarquia de Sintra afirma que o condutor da “viatura em causa não obedeceu à ordem legítima do agente de autoridade (artigo 290, n.º1 b) do código penal) para avançar e desobstruir a via, permanecendo parado.”

Ainda segundo a mesma fonte, o condutor, em vez de respeitar a ordem, optou por sair da viatura e confrontar o agente da Polícia Municipal. “O agente exigiu que o condutor mantivesse uma distância de segurança, mas este permanecia alguns metros mais abaixo na via, continuando em desobediência ao agente de autoridade, tendo sido encaminhado para fora da faixa de rodagem”, acrescenta.

Garantindo que o agente da Polícia Municipal nunca foi alvo de nenhuma queixa ao longo de quase 20 anos de serviço, fonte da autarquia sublinha que a atuação do mesmo tem sempre sido pautada pelos “mais elevados padrões de profissionalismo”.

Ainda assim, a câmara municipal garante que perante a queixa apresentada vai “aguardar o desenvolvimento e conclusões dessa diligência”.

Questionada sobre se registaram mais incidentes no fim de semana, a autarquia explica que houve várias situações de “bloqueio ilegal” e ameaças de bloqueios e marchas lentas em algumas ruas do centro histórico, obrigando à intervenção dos agentes da GNR e da Polícia Municipal.