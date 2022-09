Temperaturas descem a partir desta segunda-feira

Depois de um fim de semana muito quente em praticamente todo o país, com as temperaturas a variar entre os 30 e os 35º centígrados em grande parte do território e o Governo a decretar situação de alerta para risco de incêndio até segunda-feira, as temperaturas vão começar a descer já a partir de amanhã e de forma significativa ao longo dos próximos dias.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas máximas vão cair entre três a seis graus e na quarta-feira não deverão ultrapassar os 20 a 25 graus, com exceção da costa sul do Algarve.

Para segunda-feira está mesmo prevista a possibilidade do regresso da chuva, ainda que fraca, nas regiões do Minho e Douro Litoral. O vento e os aguaceiros deverão manter-se, pelo menos, até quarta-feira, no norte e centro do país.

Se em Lisboa, os termómetros chegaram aos 37 graus, na segunda-feira o IPMA prevê que desçam até aos 28 de máxima, ficando pelos 23 graus na terça-feira. No Porto, também rondarão os 20 graus de máxima e mínimas de 15.

No sábado, as temperaturas mais elevadas registadas pelas estações do IPMA aconteceram em Alvega, concelho de Abrantes, com uma máxima de 38,6º, e em Coruche (37,7º). Évora e Beja foram os distritos mais quentes, com temperaturas acima dos 37º.

As temperaturas altas deveram-se a uma “corrente de leste na circulação conjunta de um anticiclone que se encontra no Golfo da Biscaia e de uma depressão centrada no note de África”, explicou o IPMA.