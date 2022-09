Hospital de São João já ressuscitou 50 doentes

Desportista, Tiago é conhecido nas praias à volta do Porto pela boa disposição. Há dois anos, entrou no mar para surfar mas a dor tirou-o da água. Percebeu que algo de errado se passava e, ainda a conduzir, foi ao Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, onde lhe foi diagnosticado um enfarte agudo do miocárdio. A principal causa de morte em Portugal tocara-lhe de forma abrupta aos 37 anos e os médicos avançaram para um cateterismo. O que não era bom, ficou pior: durante a preparação do exame, sofreu uma arritmia grave com paragem cardíaca. As hipóteses de sobrevivência reduziram-se a quase nada.

Foram iniciadas as manobras de reanimação para reverter a paragem, mas o coração não voltou a bater sozinho. Foi então chamada a equipa do Hospital de São João, no Porto, e após mais de 30 minutos de compressões torácicas, os médicos ligaram-no a uma máquina — ECMO — que substitui o coração e os pulmões. Tiago voltou à vida.

O surfista foi um dos 50 doentes ressuscitados no São João, desde 2009, data em que se iniciou um programa pioneiro a nível nacional de utilização do ECMO em doentes em falência respiratória e/ou cardíaca a quem não restavam outras alternativas.

