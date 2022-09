Resultado do tratamento vai baixar preço dos fármacos inovadores

Os tratamentos inovadores vão ter dois anos para provar o que valem. Os resultados na vida dos doentes, seja a eficácia ou os efeitos adversos, nos primeiros 24 meses de utilização clínica real vão servir para a Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) renegociar o preço. Por outras palavras, para baixar o valor que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) paga aos laboratórios.

O novo critério já está a ser aplicado, por agora, a medicamentos oncológicos de última geração e com os resultados esperados. O primeiro tratamento inovador avaliado na prática clínica, de imuno-oncologia para melanoma (a forma mais grave de cancro da pele), revelou-se menos eficaz do que nos ensaios clínicos, o que levou o laboratório a ter de baixar o preço.