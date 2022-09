Operação Teia: Presidente do IPO do Porto sai em liberdade

Laranja Pontes, que foi até esta sexta-feira presidente do IPO do Porto, saiu em liberdade do TIC - Tribunal de Instrução Criminal do Porto, pouco depois das 20h deste sábado. "Não entendo", disse aos jornalistas num comentário aos jornalistas sobre o seu alegado envolvimento na Operação Teia.

Laranja Pontes, que esteve sábado a ser interrogado no TIC, no âmbito da Operação Teia, adiantou que voltará ali segunda-feira para ouvir as medidas de coação que serão aplicadas. Mas há indicação de que o Ministério Público pediu a sua suspensão de funções (sendo que ele terminou ontem a sua ligação ao IPO, para entrar na reforma), a proibição de contactos com os outros arguidos neste processo e com funcionários do IPO e uma caução de 20 mil euros.

Para o casal Joaquim e Manuela Couto, o Ministério Público pediu prisão preventiva e para o presidente da Câmara de Barcelos pediu a obrigação de permanência na residência com pulseira eletronica. No entanto, a defesa dos três arguidos contesta estas medidas de coação.

"Infelizmente aconteceu este evento. Estou desgostoso pelo enxovalho à minha honra e à minha família", comentou o médico à saída do TIC

Os outros três detidos continuam, ainda, nas instalações do TIC, mas Nuno Brandão, advogado de Joaquim Couto (autarca de Santo Tirso) e Manuela Couto refutou a suspeita de que o casal tenha viajado a expensas da Câmara de Santo Tirso, como sustenta a investigação da PJ/Porto.

Em declarações à entrada do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, onde desde sexta-feira os quatro detidos da operação estiveram a ser ouvidos pelo juiz de instrução Artur Guimarães, o advogado procurou desmontar as suspeitas lançadas ao político e à empresária.

Nuno Brandão afirmou já ter sido "apresentada prova documental que revela que a parte das viagens de caráter pessoal, sem caráter institucional, foi custeada pelos próprios e não pela câmara".

O presidente da Câmara de Santo Tirso, o socialista Joaquim Couto, foi detido quarta-feira com a mulher, Manuela Couto, sob suspeita de estar no centro de uma teia de influências políticas que passava por pressionar autarcas e responsáveis de entidades públicas para contratar, maioritariamente por ajuste direto, cinco empresas do seu universo familiar.

O autarca socialista de Barcelos, Miguel Costa Gomes, segundo maior cliente das empresas de comunicação e de organização de eventos de Manuela Couto, também detido nesta operação, é suspeito de ter pago cerca de 700 mil euros nos últimos cinco anos em contratos sobrevalorizados ou viciados.

De acordo com o processo, Costa Gomes, a cumprir o último mandato em Barcelos, contaria com a promessa do "dinaussaro" autárquico Joaquim Couto para chegar à liderança do PS de Braga.

Na malha da investigação, foi ainda apanhado o presidente do IPO do Porto, Laranja Pontes, colega de Joaquim Couto no curso de medicina, que contratou com a Mediana - Sociedade Gestora de Imagem e Comunicação uma dúzia de contratos superiores a 360 mil euros, seis deles divulgados no portal da contratação pública já depois de Manuela Couto ter sido detida em outubro último, no âmbito da Operação Éter.



A empresária Manuela Couto e o presidente do IPO/Porto, Laranja Pontes, regressaram hoje ao TIC para o último dia de interrogatórios e a fixação das medidas de coação.

Antes, tinham sido interrogados os autarcas Miguel Costa Gomes, de Barcelos, e Joaquim Couto, de Santo Tirso.

A Operação Teia está também ligada á Operação Éter, que foi desencadeada no outono passado e levou à prisão preventiva de Melchior Moreira, presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal e de Manuela Couto, gerente e sócia maioritária de quatro firmas do universo da W Global Communication. No entanto, a mulher de Joaquim Couto terá sido então libertada mediante uma caução de 40 mil euros por estar também sob a mira do DIAP na Operação Teia, como noticia o Expresso na sua edição de hoje.