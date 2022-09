No último ano, as autoridades portuguesas mantiveram sob escuta 14.390 telemóveis, mais três mil do que em 2011. Ainda assim, abaixo do recorde registado em 2015, quando foram feitas 15.441 interceções telefónicas.

