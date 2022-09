Investigação aponta falhas e erros na manutenção de avião que voou descontrolado sobre Lisboa

Houve falhas na manutenção do avião da Air Astana que em novembro voou descontrolado sobre os céus de Lisboa até aterrar de emergência em Beja, concluiu o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários

A investigação confirmou, nomeadamente, que nos controlos do aparelho houve uma “incorreta instalação do sistema de cabos de comando dos ailerons, em ambas as semi-asas”, avança a TSF, citando o relatório.

Foram ainda identificados “desvios aos procedimentos internos por parte do prestador de serviços de manutenção que levaram a que o erro não fosse detetado nas diversas barreiras de segurança desenhadas pelos reguladores, indústria de manutenção aeronáutica e no próprio sistema implementado no prestador de serviços de manutenção”.

As conclusões, pode ler-se ainda na notícia da TSF, obrigam a OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal e a Embraer (o fabricante) a mudarem procedimentos.

Recorde-se que incidente aconteceu quando o avião da companhia aérea do Cazaquistão acabara de partir após ter sido a sujeito a uma manutenção profunda em Alverca.