Caso de Tancos. Relator do PS aponta o dedo à PJM por ter implicado ministro da Defesa no caso

O relatório preliminar sobre as responsabilidades políticas no processo do roubo nos paióis de Tancos já se encontra nas mãos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). O documento, elaborado pelo deputado socialista Ricardo Bexiga, isenta o Governo de culpas na questão do encobrimento na operação de recuperação das armas, concluindo que a PJM tentou implicar os gabinetes do ex-ministro da Defesa e do presidente da República nesta questão mas que estes não tiveram acesso a informação "percetível" sobre a encenação.

Na parte do relatório de 170 páginas que diz respeito às conclusões sobre a ação do Governo neste caso, não se encontram quaisquer responsabilidades no que toca ao Executivo. O deputado socialista conclui que o ministério da Defesa fez, "no tempo devido", um reporte completo sobre a evolução da situação; que não teve nenhuma interferência política na ação do Exército ou na atividade da PJM; mas que, pelo contrário, a polícia militar é responsável por "tentar implicar o Chefe de Gabinete do Ministro da Defesa Nacional e o Chefe da Casa Militar do Presidente da República num conhecimento nebuloso sobre a forma de investigação no sentido da recuperação do material de guerra". Aliás, o documento reforça a questão das culpas da polícia militar, quando argumenta que "por três vezes" o diretor da instituição, "numa situação estranha e até incompreensível", tentou envolver o ministro da Defesa no processo - mas sem sucesso.

Nesses documentos em que se referia a operação de recuperação das armas, e que "não eram oficiais", havia informação pertinente, mas não a suficiente para o Governo se aperceber do encobrimento, garante-se no relatório: "Não era objetivamente percetível qualquer encenação ilícita ou criminosa, nem se tratava de obter um encobrimento do procedimento por parte do ministério da Defesa".

Azeredo Lopes e António Costa também saem 'ilibados' do documento: por um lado, porque se conclui que da comunicação do chefe de gabinete a Azeredo "não resultou qualquer advertência sobre a hipótese de ilegalidade ou irregularidade e muito menos comportamento criminoso"; por outro, porque segundo o relatório o primeiro-ministro só teve conhecimento a 12 de outubro de 2018 - dia da demissão de Azeredo - através do seu chefe de gabinete do "documento apócrifo" que tinha sido entregue ao ministério da Defesa e que falava da operação de recuperação das armas.

Os pecados da PJM

O relatório diz ter apurado que "uma parte muito significativa" dos contactos entre os militares da PJM e da GNR de Loulé com os informadores (todos arguidos) no sentido da entrega das armas num baldio da Chamusca "veio a ser autorizada centralmente" pelo coronel Luís Vieira, então diretor da Judiciária Militar (também ele constituído arguido).

"A localização e a forma de depósito do material foram combinadas com a direção da PJM" e a "ação de recuperação foi dirigida no local pelo diretor da PJM, ao contrário do que era habitual e contra o estabelecido", lê-se no documento.

A ação paralela da PJM, ou encenação, tinha como missão recuperar o arsenal mas também "limitar, de forma significativa", a intervenção da PJ, titular do inquérito.

A 18 de outubro de 2017, data da recuperação das armas num baldio da Chamusca, o material foi guardado no quartel de Santa Margarida por não haver condições em Tancos para o seu depósito. Nesse dia, "houve um período muito relevante entre o pedido de entrada da PJ em Santa Margarida e a autorização concedida, o que em abstrato, poderia ter colocado em risco a investigação".

O relator do PS apurou que a Judiciária militar informou, "erradamente", o Governo de que todo o material tinha sido encontrado, "embora essa informação tenha sido posteriormente corrigida no que se refere às munições de 9 mm."

Críticas ao Exército

As estruturas do Exército também não saem bem da história contada pelo deputado socialista. Por um lado, há críticas à forma como, "ao longo de uma década", se foi degradando "notoriamente" o estado dos paióis de Tancos, das vedações aos alarmes de incêndio. Só em 2016 se iniciou um processo de reabilitação que, garante o mesmo documento, foi acompanhado com decisões de "curto prazo" pelo ministério da Defesa - que nunca antes tinha tido conhecimento das condições em que as instalações se encontravam.

Por outro lado, quase tudo falhou no desaparecimento (e nos momentos seguintes) das armas: não havia rondas durante períodos de 20 horas, o Exército não conseguiu identificar quando e como aconteceu o furto, não comunicou o mesmo aos sistemas de informações e segurança e parte do pessoal que estava de serviço "desvalorizou a ocorrência", tendo havido "uma tentativa de eliminação de provas".

O relatório também se foca nos desentendimentos ao nível da hierarquia interna, em particular entre o CEME e os Comandantes de Forças Terrestres e Pessoal, que se viriam a demitir depois. Segundo o documento, parte da estrutura tentou limitar o apuramento e as responsabilidades da hierarquia, com esses dois comandantes em particular a demitirem-se apenas por "desestima e antagonismo" ao CEME, que conheciam desde os tempos da Academia Militar, e a promoverem a "instabilidade no Exército" e "descredibilização do CEME e do ministro da Defesa". A hierarquia, conclui-se, "não foi sujeita a qualquer apuramento de responsabilidades de forma ampla, exigente e criteriosa".

Diretor da PJM não terá de ser militar

Na sequência destas conclusões, boa parte das recomendações finais dirigidas pelo relator do PS têm a ver com a PJM. Desde logo uma "ponderação da realidade" desta polícia e uma "avaliação" da sua lei orgânica, mas também da possibilidade de o seu diretor ser um "jurista reconhecido" que não venha necessariamente da estrutura militar. É também indicado que os inspetores deverão receber outra formação, "completamente revista".

Das recomendações constam ainda indicações para que a procuradoria-geral da República assuma "cabalmente e sem margem para interpretação arbitrária" as forças a quem entrega os processos, assim como que nenhum serviço volte a aceitar receber "documentos apócrifos ou non-papers".

Quanto às hierarquias militares, soluções que têm diretamente a ver com o que correu mal neste caso: é sugerido que não voltem a ser promovidos para cargos relevantes tenentes-generais que tenham frequentado a Academia Militar na mesma época, que se tenha presente a "lealdade" que o CEME deve merecer, que as Forças Armadas aceitem que "num país democrático e moderno não é possível a gestão interna sem sindicância pública de processos com implicação política externa". Por fim, os sistemas de segurança e informações não poderão voltar a saber de casos destes pelos jornais: o limite para os comunicar, quando envolverem material de guerra, será de apenas 30 minutos.

Caso com 21 arguidos

A CPI ouviu nos últimos seis meses dezenas de responsáveis militares, judiciais e políticos relacionados com o caso que fez cair o então ministro da Defesa, Azeredo Lopes, bem como o Chefe de Estado-Maior do Exército, Rovisco Duarte.

O assalto aos paióis de Tancos ocorreu no final de junho de 2017 e desde então 21 pessoas foram constituídas arguidas na investigação da Polícia Judiciária e do DCIAP.

Entre os arguidos encontram-se o ex-diretor da Polícia Judiciária Militar (PJM), o coronel Luís Vieira, o inspetor Vasco Brazão, também da PJM, bem como alguns militares da GNR de Loulé. Este grupo é suspeito de ter investigado ilegalmente o caso e encenado a descoberta do arsenal roubado.

Um outro grupo detido no âmbito do mesmo processo é suspeito de ter realizado o assalto na madrugada de 27 para 28 de junho de 2017, aproveitando a falta de vigilância naquelas instalações militares.

Ouvido na CPI no início deste mês, Azeredo Lopes garantiu que desconhecia a operação paralela da PJM para achar o arsenal de guerra mas acabou por admitir que esta polícia agiu à margem das orientações estabelecidas pela então Procuradora-Geral da República Joana Marques Vidal, que tinha passado o caso à PJ e DCIAP, colocando a Judiciária Militar de parte. “A PJM não seguiu as regras”, frisou o ex-ministro no Parlamento.

O último depoimento foi do primeiro-ministro António Costa, que disse ter ficado a conhecer o conteúdo do memorando da PJM apenas no dia da demissão de Azeredo.