“Para o ilustre mestre comer a torrada e o galão.” Terá começado na segunda ou terça-feira, ninguém nos consegue precisar ao certo quando. “Donativo!! Para os mestres da Soflusa, coitadinhos.” Alguém escreveu num comentário no Facebook que se devia deixar uma contribuição para os mestres da Soflusa e, no dia seguinte, os bancos dos navios foram inundados de papelinhos com mensagens e com moedas de um cêntimo. “A minha esmola para os mestres da Soflusa, obrigada por prejudicarem quem não tem culpa.”

Cláudio Pereira, 43 anos, vai todos os dias para o trabalho de transportes. Entra no barco no Barreiro, sai no Terreiro do Paço. “Tentei apanhar o das 06h45, mas como o das 06h35 não tinha existido, a estação estava cheia de gente à espera. Depois embarcou toda a gente e já não interessava nada se as pessoas iam sentadas nos lugares, nas escadas ou em pé. Senti que estava no Suriname, tudo à balda. Desde 10 de maio que as pessoas estão a viajar como sardinhas em lata.”

Ele participa no protesto - “até foi um amigo meu que deu a ideia de fazer esta coisa” -, que diz “bastante civilizado”. Quando os mestres anunciaram a greve, Cláudio compreendeu os motivos de contestação. “Havia um certo entendimento, estavam a lutar por aquilo que qualquer trabalhador quer. Queriam a contratação de mais mestres para não fazerem horas em excesso.” O problema, diz, foi que a greve se tem prolongado e, mesmo após o acordo entre sindicato e Soflusa, continua. “Houve um erro estratégico por parte dos mestres, porque quando as suas reivindicações parecem ultrapassadas, não cancelaram a greve. Do nada, afinal o que estava em causa já era o subsídio de chefia.”

Os mestres - essenciais para que o navio saia do cais, sem mestre não pode navegar - pediam a formação de novos profissionais. No total, para assegurar todas as ligações, seriam necessários 24 homens. Só há 21 e três estão de baixa. A falta de gente obriga-os a trabalhar horas extraordinárias. Em causa está também o subsídio de chefia. “São €49,44 mensais pela prestação destas funções e responsabilidades. Se dividirmos por 30 dias pouco mais dá do que um euro e meio diário, nem dá para uma simples torrada e um galão”, lê-se no comunicado publicado pelos mestres.

E é este exemplo da torrada e galão que dá mote ao protesto dos passageiros. “As pessoas sentiram-se insultadas. A greve é válida, mas os pressupostos da greve já morreram”, diz Cláudio Pereira.

“Apesar de incomodar e chatear, compreendi. Mas já não tem nada que ver com horas extraordinárias, afinal o que queriam era o subsídio”, diz Márcia Sampaio, 36 anos e também utente dos serviços da Soflusa. Vai do Barreiro para Lisboa e de Lisboa para o Barreiro todos os dias. Acorda antes das 06h para apanhar o barco. Também aderiu ao protesto, mas de forma um pouco diferente: “Do meu bolso não vão ver nem um cêntimo. Em contrapartida, desejo a todos vós e para as vossas famílias o dobro daquilo que têm feito passar centenas de famílias”.

Tensão aumenta

A supressão de ligações entre as duas margens do rio tem provocado tensões: passageiros insatisfeitos, barcos que não seguem caminho, horas de espera. “O ambiente é um bocado tenso, já estamos na fase em que todos discutem uns com os outros, há empurrões”, descreve Márcia. “Estamos a falar da rotina das pessoas, que acordam muito cedo para irem apanhar o barco e não conseguem. A tensão é muito alta no cais de embarque. Há dias em que se sentia o acumular de tensão. Desde o dia 10 de maio que as pessoas estão a fazer as viagens ou esperam nas salas de embarque como se fossem sardinhas em lata. E esta sexta-feira estalou o verniz”, acrescenta Cláudio.

Ao final da manhã, mais ou menos à mesma hora em que o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, começava uma intervenção pedindo “desculpas às pessoas cujo dia a dia é afetado pelas supressões nos transportes”, no terminal do Barreiro os ânimos exaltaram-se. Os passageiros invadiram a sala de embarque e passaram além da barreira de segurança para chegar ao cais.

Ao que o Expresso conseguiu apurar junto de fonte da Autoridade Marítima, duas ligações que deveriam ter acontecido às 10h25 e às 10h55 não saíram do cais. A revolta terá começado quando, após mais de uma hora sem qualquer ligação realizada, um navio se aproximou sem permitir o embarque dos passageiros. “O que aconteceu hoje era inevitável”, refere Claúdio.

Os vidros das portas que vedam o acesso aos cais foram partidos. Fonte da Autoridade Marítima assegura ao Expresso que tem estado a acompanhar a situação no terminal fluvial do Barreiro nos últimos dias. Até ao momento não foi apresentada qualquer queixa, embora o que tenha acontecido esta sexta-feira possa ser motivo de uma (crime contra o património).

Apesar da invasão, esta não foi a primeira vez que se viveram momentos de tensão. Já na quarta-feira, os problemas fizeram-se sentir. Um dos mestres recusou seguir com o navio quando se apercebeu que este estava sobrelotado - foi pedido aos passageiros que saíssem. Foi então que começaram as trocas de insultos, os bate-bocas.

Não houve confronto ou ameaças diretas, asseguram as autoridades. Numa situação destas, explica fonte da Autoridade Marítima, é retirar todos os passageiros, esperar que chegue um novo navio e dividir as pessoas por ambos.

As perturbações nos serviços sentem-se desde 10 de maio. O cenário piorou com a paralisação parcial em dois dias, no final da semana passada, e com a greve às horas extraordinárias, que se iniciou na quinta-feira, dia 23. Para esta sexta-feira estava prevista a supressão de mais de 30 carreiras.

O Expresso tentou contactar o sindicato, mas até ao momento não foi possível obter qualquer esclarecimento. Também foi enviado um conjunto de questões à Soflusa, ao qual ainda não tivemos resposta. Entretanto foram desconvocadas as greves dos mestres da Soflusa após acordo com o Governo - o serviço fica normalizado a partir deste sábado. Talvez a tensão também.