Souto de Moura recebe esta sexta-feira de Marcelo a Grão-Cruz da Ordem da Instrução Pública

A Câmara do Porto vai acolher esta sexta-feira a cerimónia de atribuição da Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública ao arquiteto Souto de Moura pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na sala Dona Maria dos Paços do Concelho.

O galardão foi anunciado por Marcelo Rebelo de Sousa em fevereiro e justificado pela excelência dos projetos desenvolvidos durante quatro décadas pelo arquiteto vendedor do Prémio Pritzker 2011, a distinção maior da área da arquitetura mundial.

Eduardo Souto de Moura, discípulo de Álvaro Siza Vieira no início dos anos 80, vai ser condecorado com o mesmo galardão já atribuído ao mestre por Marcelo Rebelo de Sousa, no decurso das comemorações do 25 de Abril de 2017, distinção com a qual foi também distinguido João Luís Carrilho da Graça já este ano, no Palácio de Belém, em Lisboa.