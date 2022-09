Os números para perceber o caso das dezenas de barcos que não têm atravessado o Tejo

24 vs. 20 vs. 17

Os que são necessários, os que existem e os que realmente estão a trabalhar. Atualmente o trabalho nas travessias entre o Barreiro e o Terreiro do Paço, em Lisboa, são asseguradas por 17 mestres - “o mestre é assim como um chefe e uma embarcação só pode navegar se houver um a bordo”, explica ao Expresso Carlos Costa, mestre da Soflusa e membro do Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans). Os trabalhadores exigem a contratação de pelo menos mais quatro mestres. “Já é uma vitória desta luta, mas continuam a faltar muitos marinheiros, mais de 12, porque durante anos a empresa não teve autorização para admitir trabalhadores de qualquer categoria profissional.”

151 vs. 40

De acordo com os horários afixados na página da Soflusa, num qualquer dia útil, estão previstas 151 travessias Barreiro-Lisboa e Lisboa-Barreiro. Um mestre faz “entre oito a nove” diariamente. Esta quinta-feira, o primeiro de dois dias de greve, a adesão à paralisação provocou a supressão de 40 ligações fluviais, informou a empresa, citada pela agência Lusa. O sindicato assegura também que todos os mestres aderiram à greve de três horas por turno.

6, 2, 6, 2, 6, 2…

A falta de pessoal, explica o membro do sindicato, implica que os mestres façam horas extraordinárias. Diariamente, cumprem a normal jornada de trabalho de oito horas, “o extra é trabalho que fazemos nas nossas folgas”, acrescenta. De acordo com as escalas de rotatividade, os trabalhadores da Soflusa trabalham seis dias, folgam dois. E os horários organizam-se por ter turnos: o da manhã, que começa entre as 6h00 e as 7h00, o da tarde, que arranca entre as 13h30 e as 16h00, e o da noite, que varia entre 23h15 e 00h50. Todos os dias, pegam ao serviço a uma hora diferente. “Por exemplo, um entre às 6h00, outro às 6h10, outro às 06h15… Isto acontece por questões logísticas”, explica Carlos Costa. E é por isso que os mestres a cada dia têm uma hora de entrada diferente. “A saturação e desgaste dos trabalhadores é ainda maior”, sublinha Carlos Castro.

1000

Ao Expresso, a Fectrans assegura que o valor bruto médio ganho mensalmente pelos mestres da Soflusa é “de pouco mais de €1000”. “Há quem diga que é 2000 euros, mas não é verdade”, diz. Aos mestres é atribuído um “prémio de chefia”, devido às “funções e responsabilidades” do cargo” de €49,44 ao mês. “Se dividirmos por 30 dias pouco mais dá do que um euro e meio diário, nem dá para uma torrada e um galão”.

7

Mais sete dias de greve. Os mestres da Soflusa agendaram mais uma greve, desta vez entre 3 e 7 de junho, devido à falta de entendimento com a empresa de transporte fluvial. A paralisação vai ter os mesmos contornos que a desta quinta e sexta-feira: parcial, de apenas três horas por turno. No entanto, o sindicato admite também a possibilidade de uma paragem total durante 24 horas a 12 de junho.

1

Cada navio que sai do porto precisa de ter um mestre. Cabe a estes trabalhadores chefiar e gerir a tripulação, conduzir e levar a embarcação de porto a porto, o planeamento de exercícios, entre outras tarefas. “Em cada travessia é obrigatória a tripulação completa e isso implica ter sempre um mestre, de outra forma não pode navegar”. Para cumprir as escalas de horários, estão previstos seis mestres no turno da manhã, mais seis à tarde e outros dois à noite (14, no total diário).