“Governo, escuta, os estudantes estão em luta.” Greve climática volta a juntar milhares de jovens em Lisboa

Ainda não eram dez e meia da manhã e já a rotunda do Marquês de Pombal se enchia de jovens com cartazes feitos de cartão e várias mensagens a apelar a uma nova atitude perante as alterações climáticas. “Governo, escuta, os estudantes estão em luta”, gritam os estudantes, em Lisboa, no dia em que se realiza a nível mundial a segunda greve climática dos estudantes.



“Deixa passar, deixa passar, eu sou criança e o mundo eu vou mudar”, gritam 65 crianças da Voz do Operário, com idades entre os 8 e os 11 anos, acompanhados pelos professores que os ajudaram a preparar os cânticos e os cartazes. Foram todos feitos com materiais recicláveis, pintados com rolhas queimadas e não com tinta.



Também há quem venha pela segunda vez já como um grande grupo de estudantes do Liceu Francês, em Lisboa, que gritam pelo clima em português mas falam entre eles em francês.



Por volta das onze de manhã, cerca de cinco mil estudantes arrancam do Marquês de Pombal em direção à Assembleia da República, travando o trânsito por onde passam. Defendem que a luta contra a destruição do planeta se tornou “uma questão de sobrevivência”.

“É só uma palhinha dizem biliões de pessoas”, lê-se num cartaz. E a luta contra o plástico tornou-se precisamente numa das grandes bandeiras destes movimentos. “Marcelo deixa as selfies e trata do ambiente”, lê-se noutro.

“Abaixo o capital, justiça ambiental”, gritam esta sexta-feira, dois meses depois de a 15 de março se ter realizado a primeira greve, na qual a jovem sueca Greta Thunberg teve um papel essencial.