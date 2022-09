Verão escaldante? Professor da Universidade de Aveiro critica AccuWeather, jornalistas e IPMA

“Calor intenso e temperaturas recorde vão marcar o verão da Europa este ano. A ameaça de incêndio será elevada em Portugal e as ondas de calor vão durar vários dias”, anunciou o site norte-americano AccuWeather, num artigo assinado pelo meteorologista Eric Leister e que foi citado por vários órgãos de comunicação em Portugal a partir desta terça-feira. Num comunicado enviado ao Expresso, Alfredo Rocha, professor de Meteorologia e Clima do Departamento de Física da Universidade de Aveiro, critica a falta de sustentação do texto e a ausência de contraditório sobre o que classifica ser apenas uma “opinião”.

“As notícias não mencionam como foram obtidas tais previsões, nomeadamente, qual o centro de previsão, modelo meteorológico e método científico para chegar às conclusões publicadas. Seria de esperar que, ao ler o artigo, os jornalistas contactassem o IPMA, ou acrescentassem ciência antes de as publicarem. Também seria desejável o IPMA pronunciar-se explicitamente sobre estas notícias. Tal não aconteceu, salvo algumas exceções”, declara.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera não se pronunciou através de qualuqer notícia ou comunicado no respetivo site, mas responsáveis da instituição comentaram a notícia a vários órgãos de comunicação, entre os quais a SIC. O Expresso também não deu conta do artigo da AccuWeather, mas publicou, esta quarta-feira, um texto tendo como base a análise da ‘startup’ I-Climate, a única entidade em Portugal que faz previsões a três meses. A avaliação de longo prazo da AccuWeather é desmistificada e é concluído que o verão “não será tórrido” e talvez tenha “uma a duas ondas de calor”, o que é “normal”.

O parecer de Alfredo Rocha segue o mesmo padrão: “o número e intensidade das ondas de calor estão e irão aumentar”, pelo que, estatisticamente, “até será de esperar que os recordes de temperatura venham a acontecer”. Porém, não é possível garantir isso “deterministicamente”: “As únicas previsões sérias com alguns meses de avanço são aquelas realizadas e divulgadas pelos centros de referência (IPMA, ECMWF, NOAA, etc.) e que, para já, têm muito pouca utilidade para horizontes temporais para além de um mês”.

A meteorologia ‘cool’ da Accuweather

Para além de criticar a falta de proatividade do IPMA, o professor de Meteorologia e Clima salienta que a AccuWeather “é uma empresa que tem um modelo de negócio baseado em subscrições e em anúncios” e que, por isso, “nem sempre as metodologias usadas para o fazer são as mais responsáveis”.

“Estas empresas recorrem a previsões de tempo e clima realizadas por institutos e centros de meteorologia de referência (embora nem sempre isso seja dito) e publicam essas previsões dando-lhes uma roupagem mais ‘cool’. Nada de mal com isso desde que identifiquem as fontes e os métodos utilizados”, sublinha.

O IPMA tem disponível uma previsão mensal e outra sazonal. Também o Centro Europeu para a Previsão de Tempo a Médio Prazo (ECMWF) divulga uma previsão sazonal de anomalias de temperatura e precipitação e cartas de longo prazo.