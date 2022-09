Inglaterra proíbe artigos de plástico a partir de abril de 2020

Palhinhas, palhetas para o café e cotonetes feitas integral ou maioritariamente de plástico vão ser proibidas a partir de abril de 2020 em Inglaterra. A medida foi confirmada esta quarta-feira pelo Governo do Reino Unido, após uma consulta pública, e antecipa em nove meses uma diretiva da União Europeia, que prevê a interdição deste e de outros objetos a partir de 2021, com extensões até 2023.

“É preciso uma ação urgente para combater a contaminação de plástico e proteger o nosso meio ambiente. Estes artigos normalmente só se usam durante uns minutos, mas demoram centenas de anos a decompor-se, acabando por ir parar aos mares e oceanos e danificando a preciosa vida marinha”, afirmou o secretário do Meio Ambiente, Michael Gove, citado pela CNN.

No segundo semestre do próximo ano, em Portugal, já serão proibidos os plásticos descartáveis em espaços públicos, o que inclui pratos, talheres, palhinhas, palhetas para o café, copos e cotonetes.

Há 150 milhões de toneladas de plástico nos oceanos

De acordo com uma estimativa do organismo liderado por Gove, em Inglaterra são utilizados anualmente 4,7 mil milhões de palhinhas, 316 milhões de palhetas para o café e 1,8 mil milhões de cotonetes de plástico, sendo 10% destes objetos enviados para a sanita após a utilização.

A proibição terá em conta exceções como necessidades médicas ou deficiências motoras. Farmácias, bares e restaurantes deverão ter disponíveis pequenas quantidades para estas solicitações.

Espera-se que estas medidas possam reduzir a quantidade de plástico presente nos oceanos, que mata mais de 100.000 mamíferos marinhos e um milhão de aves anualmente, de acordo com as estimativas.

Segundo o comunicado da secretaria do Meio Ambiente, há 150 milhões de toneladas de plástico nos oceanos e essa quantidade deve triplicar até 2025. No Reino Unido, deve ainda ser aplicado um imposto sobre as embalagens de plástico com menos de 30% de conteúdo reciclado, uma medida que se encontra atualmente em consulta pública.