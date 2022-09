Prémio Pessoa 2018. Miguel Bastos Araújo “nos ombros de gigantes”

O objetivo era o de lembrar os pais da biogeografia e sublinhar que “o trabalho de um investigador não é mais do que o processo de descoberta das peças de um puzzle extenso e complexo”. Ou seja, é um trabalho de múltiplas equipas “num mundo interconectado, não só no tempo, mas também no espaço”, sublinhou. Dos pioneiros Humboldt e Wallace aos atuais cientistas que, como ele, procuram ir mais além no estudo da distribuição das espécies geograficamente e “saltar de uma ciência descritiva, para uma ciência preditiva”, como alertam os recentes relatórios das Nações Unidas sobre a extinção de um milhão de espécies no Planeta ou as consequências das alterações climáticas.

A surpresa de ser o galardoado com o Prémio Pessoa 2018 aconteceu há cinco meses. Mas Miguel Bastos Araújo mantém a humildade. E, ao receber o galardão das mãos do Presidente da República, esta segunda-feira, numa cerimónia realizada na Culturgest, em Lisboa, optou por lembrar: “Se eu vi mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes”. A frase citada foi escrita por Newton em 1676 e serviu para o biogeógrafo aproveitar para dar uma aula de história da ciência a que se dedica e que estuda a distribuição da vida no planeta.

Miguel Bastos Araújo aproveitou o seu discurso para lembrar que os governos “devem revelar coerência entre as suas políticas sectoriais” e que “não faz sentido ouvir membros de governos falar com bonomia de negligenciáveis perdas de biodiversidade para justificar práticas agrícolas desreguladas próprias do século passado”. Nestas palavras pode-se entender uma crítica à política agrícola nacional que aposta, por exemplo, no olival intensivo e superintensivo, negligenciando a mortandade de pássaros identificada no início deste ano no Alentejo.

É a primeira vez em 32 anos que o Prémio Pessoa distingue alguém da área do ambiente. Quando teve conhecimento da distinção, em dezembro de 2018, Miguel Bastos Araújo, que se dedica a estudar os efeitos das alterações climáticas na biodiversidade, considerou que esta distinção significava “um statment” do júri, como que “a dizer que o ambiente já é parte do nosso imaginário cultural”. Mas também um galardão que surge “na altura certa”, tendo em conta o facto de vivermos “num momento em que existem movimentos de contra-ciclo que procuram prejudicar a agenda da conservação da biodiversidade”.

“A ciência é indispensável para um futuro sustentável”

Ao atribuir-lhe o Prémio Pessoa, o júri — presidido por Francisco Pinto Balsemão — sublinhou o reconhecimento do seu mérito enquanto "uma das personalidades científicas mais criativas e influentes (...) com particular repercussão nas áreas da biodiversidade e das alterações climáticas globais". E sublinhou a escolha de Miguel Bastos Araújo “numa altura em que, no plano político, económico e cultural, a nível global, se erguem tantas vozes e forças poderosas, criando obstáculos ao contributo das ciências para o estudo e a busca de soluções para os problemas fundamentais da sobrevivência humana, nomeadamente no que respeita à crise do ambiente e das alterações climáticas”.