“O próximo urso deve trazer a namorada e fixar-se por cá”

Com a primavera no seu esplendor, a paisagem pinta-se de roxo, amarelo e verde. Pelos vales e montes do Parque Natural de Montesinho, em Trás-os-Montes, estendem-se mantos de urzes, estevas e giestas, entrecortados por lameiros e bosques de castanheiro, carvalhal e sardoal. “Sintam este perfume no ar e percebam porque é que o ‘senhor’ urso andou por cá!”— exclama de braços abertos Luís Correia, o apicultor a quem um urso-pardo roubou uns quilos de mel durante uma curta incursão pela Terra Fria transmontana.

Um cheiro adocicado paira no ar. Ao fundo, entre um bosque de pinheiro-nórdico e um lameiro, ergue-se um dos seus apiários. Foi aqui, a menos de 100 metros de Espanha e a uns 10 quilómetros da aldeia de Vilarinho (Bragança), que um urso fez recentemente a primeira incursão confirmada em território português em 176 anos.