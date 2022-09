Cibersegurança da PJ controla voto eletrónico

Pela primeira vez nas eleições europeias vai ser testado um sistema de voto eletrónico, no distrito de Évora, que irá contar para o escrutínio final. O projeto-piloto foi ‘encomendado’ ao Ministério da Administração Interna (MAI) pela Assembleia da República e servirá como experiência para perceber se poderá ser alargado ao resto do país. Hoje estará a decorrer em todo o distrito um “ensaio geral” que permite aos eleitores testarem as máquinas para estarem mais familiarizados com o sistema no dia 26 de maio.

No domingo das eleições, haverá 50 mesas de voto eletrónico espalhadas pelos 14 concelhos do distrito alentejano. O processo é simples e quem quiser usar o voto eletrónico poderá deslocar-se a qualquer secção de voto, mesmo que não seja na sua. O primeiro contacto é igual: o eleitor apresenta-se aos membros da mesa com o seu cartão de cidadão (este ano já não é preciso número de eleitor) e pode optar entre o eletrónico e o voto tradicional (em papel), que neste teste se mantém tal e qual como sempre foi.

Caso queiram experimentar o novo sistema digital, é dado ao eleitor um cartão para inserir na máquina de voto, que essencialmente é um ecrã tátil. Nesse monitor, irá aparecer a imagem do boletim de voto, idêntico ao de papel. Só que em vez de fazer uma cruz, basta carregar com o dedo no quadrado à frente do partido — ou então da opção de voto nulo ou branco, se o desejar. Todo o processo está preparado para poder ser realizado por pessoas com deficiência visual, através de uma explicação sonora e toques no ecrã.

No final, é pedida uma confirmação da sua escolha. O boletim é logo impresso em papel e terá de ser dobrado e colocado numa urna, diferente das restantes. Neste projeto piloto, a impressão do boletim funciona apenas como forma de segurança, caso algo falhe. Quando as urnas fecharem, serão contados os boletins de quem votou em papel e os votos registados pelas máquinas.

Para permitir que os eleitores de Évora que queiram experimentar o voto eletrónico possam fazê-lo em qualquer local do distrito — garantindo a mobilidade que no futuro se quer que exista — os cadernos eleitorais foram desmaterializados. Ou seja, todas as mesas de voto terão as listas de eleitores em formato digital, através do computador, para garantir que ninguém vota mais do que uma vez.

Offline, por precaução

Mas não há nenhuma ligação entre os cadernos eleitorais digitais e as máquinas de voto, sublinha a secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto. “É garantida a total confidencialidade. A Universidade do Minho faz o acompanhamento do sistema informático. E a cibersegurança da Polícia Judiciária também, “para garantir que as máquinas estão limpas, apesar de o sistema estar offline”, explica a governante. “A principal preocupação é manter e garantir a credibilidade do nosso sistema eleitoral que tem merecido a confiança dos portugueses nos últimos 40 anos.”

Depois de concluído o projeto-piloto, que vai decorrer apenas nas eleições europeias, o MAI irá apresentar um relatório ao Parlamento, com uma avaliação de todo o processo. “Vamos pedir um contributo às várias entidades envolvidas, como a Comissão Nacional de Eleições, a PJ, a Universidade do Minho, as autarquias de Évora e a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central. A secretaria-geral do MAI vai depois integrar as várias análises num documento que possa sugerir melhorias e explique as dificuldades e complexidades do processo.”

O relatório será apresentado até ao final de junho ao Parlamento, que depois decidirá se alarga este projeto a outros distritos. Se se optar pela expansão, Portugal entra no pequeníssimo grupo de países europeus onde existe atualmente voto eletrónico e que se resume, de acordo com dados do Parlamento Europeu, à Bélgica e à Estónia.

No reino belga existem máquinas nas assembleias de voto em alguns municípios (não todos), mas o país do báltico vai bem mais longe: pode votar-se pela internet, através de um computador — não se pode votar em tablets e telemóveis —, usando o bilhete de identidade ou uma identificação eletrónica, dentro ou fora do país. Aqui, o e-voting começou a 16 de maio e prolonga-se até dia 22.

À semelhança do que acontecerá em Évora, também na Bulgária será realizado, nestas europeias, um projeto-piloto nas assembleias de voto de algumas regiões.