Transplante ao fígado a militar “correu bem”

O transplante ao fígado realizado ao jovem soldado que se sentiu mal num exercício militar em Santa Margarida “correu bem”, assegura ao Expresso fonte do Exército.

O militar está ainda com prognóstico reservado mas encontra-se já a recuperar da cirurgia que decorreu nas últimas horas no hospital lisboeta, depois de o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ter visitado o jovem.

O agravamento dos problemas hepáticos levou a que a equipa tivesse decidido avançar para o transplante ao fígado.

Tal como o Expresso avançou, o militar não sofreu de um golpe de calor como foi inicialmente diagnosticado. A equipa médica que o assistiu logo no campo de Santa Margarida, após desfalecer durante um exercício, reuniu informação adicional que, partilhada com os médicos da unidade de Lisboa, possibilitou confirmar que o militar não sofreu um quadro clínico de golpe de calor.

O Expresso sabe também que o militar terá manifestado alterações no estado de saúde durante o último fim de semana, ainda quando se encontrava com familiares, que não comunicou posteriormente à unidade militar responsável pelo exercício.

Para já, o diagnóstico vai no sentido de o soldado ter um problema de saúde base que se terá registado durante o exercício sob elevadas temperaturas.

O exercício no Campo Militar de Santa Margarida tratava-se de uma prova topográfica de nove quilómetros. O soldado sentiu-se mal devido ao calor que se fazia sentir, tendo sido socorrido por uma equipa médica militar com uma ambulância. Foi transferido para o centro de Saúde de Tancos/Santa Margarida e mais tarde entrou nos cuidados intensivos do hospital de Abrantes. Agora encontra-se no Curry Cabral.

O Exército afiança que foi garantido o acesso a água durante o percurso da prova. Havia três apoios fixos de água ao longo do percurso. Além disso, o equipamento transportado era “ligeiro”, sem “mochila e capacete”. Cada soldado tinha um cantil e também um telemóvel para usar em caso de emergência.