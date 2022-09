Quanto custa um engano? Nesta história, foram mais de cinco mil euros

A noite de quarta-feira no Hawksmoor, um restaurante em Manchester, estava particularmente caótica. As mesas cheias, muitos clientes à espera de serem servidos. Entre eles, um casal que pediu uma garrafa de vinho tinto, um Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande, de 2001. Mas ao casal trouxeram-lhe outra coisa: um Château Le Pin, também de 2001. A grande diferença entre as duas garrafas, para um leigo no campo da vinicultura, é apenas uma: o preço. Mais concretamente, uma diferença que custou mais de cinco mil euros.

“Era uma noite muito movimentada e foi um erro muito simples. Um dos nossos funcionários pegou na garrafa errada, confundiu-a com um outro Bordeaux do mesmo ano”, explicou o restaurante. O vinho que foi pedido estava na carta por €290 e aquele que o casal acabou por beber custava €5100.

O Château Le Pin, colheita de 2001, está listado como uma “raridade”. “Este vinho foi servido ao cliente, que não se apercebeu do sucedido. Só perceberam depois de um dos nossos funcionários ter alertado”, acrescentou uma porta-voz do restaurante.

O casal foi servido na zona do bar e não são conhecidas as suas identidades. O funcionário não foi despedido e, segundo a “Time”, os patrões foram compreensivos com a falha: “erros pontuais acontecem. Adoramos-te na mesma”.