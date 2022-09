Carro embate contra o Terminal 1 do aeroporto de Lisboa. Duas pessoas ficaram feridas

Duas pessoas foram atropeladas esta tarde no interior do Terminal 1 do aeroporto de Lisboa, depois de um carro desgovernado ter embatido contra o edifício.

A viatura ultrapassou a zona de acesso ao terminal e chocou com a fachada na zona das partidas do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, explicou a ANA - Aeroportos de Portugal.

“Ocorreu um incidente no 'curbside' (zona de acesso ao terminal) das partidas no Aeroporto de Lisboa esta noite, às 19h37. Um carro passou o 'curbside' e dirigiu-se contra a fachada do aeroporto”, disse fonte oficial da ANA.

Segundo a mesma fonte, a viatura em causa é um veículo TVDE (plataforma de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica).

As vítimas são “uma pessoa que se encontrava na zona de partidas e que foi transportada para unidade hospitalar, não correndo perigo de vida, e o passageiro, ferido ligeiro, que seguia no interior da viatura”, refere a PSP em comunicado.

Segundo o “Correio da Manhã”, o condutor, de 55 anos, foi detido no local. Já uma das vítimas trata-se de um homem, de 49 anos.

Fonte da PSP acrescentou à Lusa que não existem nenhuns indícios de o caso ter sido premeditado, com as perícias iniciais a apontarem para um acidente, e que o teste de álcool ao condutor deu negativo.

A PSP disse ainda que já iniciou a investigação do acidente, estando a realizar as "diligências periciais necessárias" para determinar as circunstâncias em que ocorreu.

(Notícia atualizada às 22h23)