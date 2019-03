Acidente de trabalho faz um ferido grave em pedreira de Ponte de Lima

O ferido grave foi transportado ao hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo

Um homem de 55 anos ficou ferido com gravidade, esta segunda-feira, na sequência de um acidente de trabalho numa pedreira na rua do Tesido, em Estorãos, no concelho de Ponte de Lima, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta foi dado cerca das 09h52.

O ferido grave foi transportado ao hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

Contactada pela Lusa, fonte das relações públicas do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo adiantou que o acidente ocorreu quando "o trabalhador se encontrava a furar uma pedra com uma broca de três metros".

"A broca terá partido, causando a queda do homem. A máquina acabou por cair em cima do trabalhador, provocando-lhe ferimentos graves", especificou.

A mesma fonte acrescentou ter sido acionada a Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT).

Ao local compareceram seis operacionais e três viaturas dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, a Viatura da Emergência Médica (VMER) estacionada no hospital de Santa Luzia e elementos da GNR.