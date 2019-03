McCann acusam documentário da Netflix sobre Maddie de “obstruir” investigação

Kate e Gerry McCann já reagiram à notícia da estreia de um documentário sobre o caso do desaparecimento da sua filha Madeleine McCann que deverá estrear em abril. “Sabemos que a Netflix está a planear um documentário sobre o desaparecimento de Madeleine. A produtora convidou-nos a participar nele”, começa por declarar o casal num comunicado.

Mais à frente, explicam as razões que os levaram a dizer não à participação no projeto. “Não vimos na altura, e continuamos a não ver, como é que este programa ajudará na busca por Madeleine e, em particular, ajudar a investigação policial. Pode até potencialmente obstruí-la.”

E terminam no mesmo tom: “Em consequência, os nossos pontos de vista não estão refletidos neste programa. Não vamos fazer mais qualquer comentário ou dar entrevistas relacionadas com o programa.”

Assim, o documentário da Netflix irá contar com vários testemunhos, exceto dos pais de Maddie, Kate e Gerry McCann.

A Pulse Films, que produziu o documentário, terá investido cerca de 24 milhões de euros no filme, afirmando que o mesmo poderá "trazer justiça a esta história inacreditavelmente trágica".

“Teríamos gostado de trabalhar diretamente com os McCann, mas eles informaram-nos que não podem, nem querem participar, visto que a investigação policial sobre o desaparecimento da sua filha ainda está a decorrer”, acrescentou um porta-voz da produtora.

Madeleine McCann desapareceu na Praia da Luz, Lagos, na noite de 3 de maio de 2007. A investigação da Polícia Judiciária e das autoridades inglesas nunca conseguiu chegar a qualquer conclusão sobre o que terá acontecido à menina de três anos. Em doze anos, foram gastos milhares de euros e de libras sem resultados práticos. Os pais sempre clamaram inocência.