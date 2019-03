Dragagens no Sado ameaçam tesouros naufragados

Uma nau espanhola de nome “La Piedad” naufragou na costa de Setúbal em 1551. Dizem os escritos que carregava ouro, prata e pérolas, mas pouco mais se sabe do que aconteceu aos seus despojos e à carga preciosa. Dois séculos depois, perdeu-se também por ali o “Maréchal de Coigny”, navio francês de 250 toneladas e doze canhões. Estes são dois dos mais de 90 navios que se afundaram no Sado e cujo espólio escondido no lodo ou na areia está por investigar e cujos vestígios correm o risco de ser destruídos pelo polémico projeto de melhoria da acessibilidade marítima ao porto de Setúbal. No estudo de impacte ambiental, a Direção-Geral de Património Cultural (DGPC) identifica “sete áreas sensíveis do ponto de vista do património arquitetónico e arqueológico” e sinaliza “10 sítios, sem localização apurada, correspondentes a naufrágios”, assim como “160 ocorrências de património náutico e subaquático”. Mas nenhum destes dados impede as dragagens.

“As dragagens no Sado vão ter impactos irreversíveis no património cultural subaquático”, alerta o arqueólogo Alexandre Monteiro, investigador do Instituto de Arqueologia e Paleociências da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (Universidade Nova de Lisboa) e um dos principais especialistas nacionais nesta área. “Os descritores usados no estudo de impacte ambiental das dragagens propostas pela Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra (APSS) enfermam de graves lacunas e falhas metodológicas, tal como as medidas de mitigação propostas”.

Em risco, explica, estão não só os muitos sítios de naufrágios que existem na zona, por onde passaram milhares de embarcações desde épocas milenares, mas também outros mais recentes, como o navio transportador de sal “Troia 1”, naufragado na boca do Sado no século XIX, e ali descoberto em 2011 por mergulhadores.

Toda esta faixa litoral foi habitada e explorada desde a Pré-História. Ali já foram encontrados cepos de âncora em chumbo da Antiguidade Clássica, ânforas e até uma estatueta em bronze do período romano. Por isso, Alexandre Monteiro aconselha a que se faça “a prospeção cuidadosa dos fundos lodo-arenosos que podem ocultar materiais e jazidas arqueológicas não detetadas até ao presente e se minimizem os impactes negativos que o projeto virá a causar ao património ali existente”. Mostra-se igualmente muito crítico em relação às medidas propostas para minimizar o impacto, como a de “vigiar a draga de sucção que tem um impacto altamente destruidor e irreversível sobre o património cultural subaquático”.

A Declaração de Impacte Ambiental (DIA), que aprovou o projeto em julho do ano passado, admite que este “pode vir a implicar com valores ligados ao Património Cultural Náutico e Subaquático atendendo à elevada sensibilidade histórico-arqueológica da área e ao impacte significativo das obras de dragagem do canal de navegação e da bacia de rotação”.

Como medidas mitigadoras, a DIA recomenda a identificação e georreferenciação dos sítios arqueológicos, a conservação in situ do património reconhecido durante o acompanhamento da obra”, ou “a eventual necessidade de exumação de espólio arqueológico”, apesar dos riscos de “degradação irreversível”. E impõe o acompanhamento das dragagens por um especialista em arqueologia subaquática e outro em conservação e restauro de espólio submerso. Tudo isto sob a orientação da tutela, ou seja com “as autorizações necessárias” da DGPC.

Sensibilidade elevada

Questionada pelo Expresso sobre se já concluiu os estudos pedidos, a Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra garante que “toda a documentação necessária e solicitada para o início da obra já foi entregue” e que “haverá acompanhamento arqueológico permanente”. Por seu lado, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) informa que ainda está a analisar uma série de elementos pedidos à APSS, e que só depois poderá autorizar o avanço das dragagens. E a DGPC clarifica que foram impostas “23 medidas de minimização” dos impactes no património cultural, mas que ainda aguardam “clarificação sobre algumas questões”.

Alexandre Monteiro mostra-se muito cético. “Nenhuma das indicações dada pela DGPC e pela APA está de acordo com as boas práticas de salvaguarda do património cultural subaquático”, critica. Segundo o arqueólogo, “infelizmente Portugal viola as convenções da Unesco ao não adotar as normas internacionais e isso é escandaloso”.

Apesar de assumir que a obra em causa está localizada “numa área com sensibilidade arqueológica elevada”, a DGPC considera que “a definição de medidas que evitem, minimizem ou compensem os efeitos negativos sobre o património cultural, cumprem as diretivas europeias”. E diz estar aberta a considerar “qualquer contributo que promova a salvaguarda preventiva de um recurso finito, frágil, facilmente destrutível e não renovável, como é o património arqueológico”.

Para inventariar e estudar este património cultural do Sado, investigadores da Universidade Nova (onde se inclui Alexandre Monteiro) aliaram-se ao Centro de Arqueologia Náutica do Alentejo Litoral, sediado em Alcácer do Sal, e avançaram com um projeto que obteve 300 mil euros do Orçamento Participativo. A equipa integra também investigadores de outras universidades (Porto e Texas) e mais autarquias, além, claro, da DGPC.