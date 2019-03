Sida: “Seremos capazes de replicar os casos de cura”

O mundo soube agora que há um segundo homem seropositivo curado, mas o entusiasmo tem de ser contido. O facto de a Ciência ter conseguido eliminar novamente o vírus veio apenas provar que a primeira vez não tinha sido mero acaso e que este pode ser mais um caminho para vencer a infeção. A médica responsável pela estratégia nacional contra o VIH, Isabel Aldir, garante que Portugal tem tudo para replicar a experiência. A dificuldade está só na raridade da mutação genética que curou os dois doentes.

Foi anunciado que há uma segunda pessoa no mundo que conseguiu curar-se da infeção pelo vírus da sida. A descoberta vai mudar o conhecimento sobre o VIH?

Não vai. Esta descoberta é a confirmação de um conceito que já tinha sido trazido a público sobre a possibilidade de existir uma cura com um transplante de medula óssea, com umas características muito particulares. Embora seja algo novo, não vem mudar a nossa atitude no dia a dia porque ainda há um caminho grande a fazer e muito conhecimento por adquirir.

Os doentes curados, em Berlim e agora no Reino Unido, tinham as mesmas características: a infeção e um cancro no sangue tratado com transplante de medula de um dador com uma particularidade genética, que se sabe agora resistir ao vírus. Curaram a sida e o cancro.

Exatamente. Por isso, é um tratamento que não vai chegar a todos. Estes casos vêm dar-nos o conhecimento de que esta é, provavelmente, uma via onde investir para tentarmos replicar este resultado sem que tenhamos de submeter as pessoas a transplantes de medula, com todos os riscos que isso implica, e a quimioterapia, que estes dois indivíduos fizeram de forma muito agressiva.

Funcionará só para infetados com cancro ou será possível criar-se um tratamento que produza o mesmo efeito em seropositivos sem cancro e sem transplante?

A ideia é essa. Estas duas pessoas foram transplantadas com uma medula que tem uma alteração num gene que faz com que as células não tenham na superfície uma molécula (CCR5) que o vírus precisa para entrar e para que a infeção aconteça. Os transplantes foram feitos com células que não tinham esse recetor CCR5.

É como se deixasse de existir ‘a porta’ por onde o vírus consegue entrar no organismo.

Para a infeção acontecer, o vírus tem de conseguir entrar dentro das nossas células. Não havendo ‘porta’, a infeção não acontece.

Todos os seres humanos com estas células são imunes ao VIH?

São mais resistentes. O vírus pode sempre usar outras ‘portas’, embora esta seja a mais habitual. Daí, ter-se conseguido a cura no primeiro caso e a remissão no segundo, pois ainda não passou tempo suficiente para falar em cura.

Quando se pode falar em cura?

Não há nada estabelecido, mas no primeiro doente passaram quatro anos até se falar em cura. O vírus desapareceu e já passaram 12. Em ambos os casos, são notícias que fazem acreditar que no futuro, esperemos que não seja distante, iremos conseguir replicar estas situações de forma generalizada, mas com ‘os pés assentes na terra’. À data, o mais importante é ser regularmente avaliado e fazer os tratamentos para que um dia, se houver uma cura, existam condições para beneficiar desse avanço. E também ter as medidas adequadas de prevenção: é mais importante evitar do que curar a infeção.

O facto de o transplante ter conseguido eliminar o vírus leva a admitir que também seria capaz de evitar uma nova infeção?

Não é certo. As células não têm só uma ‘porta de entrada’ e uma segunda exposição poderia acontecer com um vírus que entrasse no organismo por outra ‘porta’ e infetar de novo. Ou seja, não é garantido que a ausência deste correcetor CCR5 nas células confira total imunidade ao VIH.

Essa mutação nas células existe em 1% da população europeia. São pessoas com outras características particulares?

Não é nada que se veja, pelo contrário. Para saber se existe esta deleção são precisas análises muito rigorosas. É rara porque tem de existir uma perda deste CCR5 nos dois alelos do cromossoma. É só uma ‘porta’ e o vírus é capaz de encontrar outras.

Seria possível replicar estes casos em Portugal?

Sim. Temos conhecimento, profissionais capacitados e laboratórios com os equipamentos necessários, embora, pela sua singularidade, estes nunca sejam processos confinados a um centro ou a um país. É uma circunstância rara: ter um seropositivo com cancro que precisa de medula e um dador compatível e com a mutação. A existir, também seremos capazes de replicar estes casos de cura.

Avançou-se muito, a doença tornou-se crónica, mas muitos jovens portugueses ainda acreditam poder infetar-se com talheres...

Avançou-se no conhecimento em ciência básica mas em termos de sociedade há ainda caminho por fazer. Por exemplo, o uso de preservativo na população jovem tem vindo a decair e isso é um mau sinal, assim como a discriminação relevante da população infetada.