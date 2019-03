Polícias e militares reformados obrigados a exames médicos para poderem ter armas em casa

Os polícias e os militares reformados das Forças Armadas e da GNR vão ser obrigados a fazer formação e testes médicos a cada cinco anos para manter armas de fogo em casa, segundo proposta da PSP para a alteração à lei das armas que está no Parlamento - avança o "Diário de Notícias" na edição deste sábado.

Além de polícias e militares reformados, esta obrigação também irá estender-se a todos os que estão atualmente isentos de licença para manter armas em casa, designadamente juízes, procuradores, ministros, deputados ou presidentes de câmara, entre outros.

Segundo a PSP, os chamados 'isentos' com armas em casa totalizam em Portugal cerca de 40 mil pessoas, destaca ainda o "Diário de Notícias". A proposta de alteração à lei das armas, que está no Parlamento para discussão na especialidade, passou a integrar esta novidade avançada pela PSP, que defende aqui "um maior controlo no uso e posse de armas", e deverá ter o apoio da maioria de esquerda.