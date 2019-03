PS apanhado de surpresa com proposta do Governo para a violência doméstica

A intenção do Governo de avançar com a criação de tribunais mistos especializados em casos de violência doméstica causou um grande mal-estar no grupo parlamentar socialista. Os deputados do PS foram surpreendidos pela notícia e não esconderam a frustração por terem sido excluídos de todo o processo.

"Há um caminho a percorrer, mas é preciso estudar bem a questão”, assume Jorge Lacão.