Dulce Maria Cardoso: “Força física de um homem tem de deixar de ser uma arma contra as mulheres

“Sim, sou feminista”. Assim começa a crónica da escritora Dulce Maria Cardoso hoje publicada no semanário Expresso.



Num longo texto, publicado no espaço “Alma Grande”, rubrica em que todas as semanas o Expresso convida um autor diferente a participar, a escritora diz que “há razões de ordem fisiológica, biológica, política, social, cultural e familiar que contribuem para o triste e vergonhoso facto de as mulheres serem tão frequentemente vítimas do crime de violência doméstica, serem tão frequentemente discriminadas no trabalho, de verem tão frequentemente as suas liberdades, os seus direitos e as suas garantias violadas ou perigadas”.



“Entre essas razões, identifico duas, que diferenciam de forma óbvia mas relevante, homens e mulheres, e com que, em geral, se lida de forma desajustada: a maternidade e a maior força física da maioria dos homens em relação à maioria das mulheres.”



Dulce Maria Cardoso descreve várias propostas para melhorar a igualdade de género, por exemplo no mercado de trabalho: é “necessário que a entidade empregadora passe a encarar como igualmente problemática a possibilidade de um empregado vir a ter um filho, independentemente de estar a contratar um homem ou uma mulher”. Aliás, “enquanto um pai, perante o nascimento de um filho, não for obrigado a utilizar uma licença de paternidade de duração igual àquela a que uma mãe está obrigada, a igualdade laboral entre homens e mulheres será uma miragem.”



Este é ainda “o mesmo sistema inquinado que desvaloriza tantas vezes as queixas das vítimas de violência doméstica e de outros abusos, que tantas vezes deixa desprotegidas as vítimas que pedem ajuda”, prossegue a escritora. “O crime de violência doméstica partilha a sua origem com outras deploráveis realidades, que grosseiramente se podem descrever da seguinte maneira: na interação de dois indivíduos, tendo um deles mais força física do que o outro, em caso de interesses conflituantes ou apenas não coincidentes, aquele que tem mais força física tende, frequente e lamentavelmente, a utilizá-la para subjugar o outro”.



“A má aplicação continuada da lei” por parte de alguns juízes “é indubitavelmente uma das responsáveis pelo elevado índice de violência doméstica em Portugal”, declara. “A maior força física de um homem tem de deixar de ser uma arma contra as mulheres”



