A postos que se vai falar de apostas

Da Raspadinha feiticeira à ilusão do Euromilhões, em Portugal o jogo não é uma brincadeira de crianças crescidas. Diariamente, os portugueses gastam mais de seis milhões de euros em jogos online, em franca tendência de crescimento. É o preço a pagar pela sorte. Os lucros vão quase todos para o azar

Quantas alminhas não andam por aí com o Euromilhões no pensamento, uma Raspadinha no bolso, a taluda no olhar? Trocar de carro, de casa (fiquemos por aqui), de vida, deixar todas as faturas em débito direto e não mais voltar a pensar na engenharia para as pagar. Adeus, contencioso. Adeus, acordos prestacionais. Tchauzinho, dívidas. Au revoir, 9 às 5. Adeusinho ao lado negro das taxas de juro. Excentricidade pura: cinco números, duas estrelas. Há quem diga que acertar na combinação mágica dos números do Euromilhões, o rei dos jogos europeus, é como chegar incógnito à Cidade do México e num milésimo de segundo dar logo de caras com um familiar. Nada disso interessa à terça e à sexta, quando está em causa um jackpot e quando não está. Nesses dias, naquelas horas que antecedem o sorteio, é-se multimilionário em potência. É uma sensação extraordinariamente enriquecedora do ponto de vista psicossomático, com 20 por cento de Imposto de Selo.

Em tese, se algum imposto se pagaria ao Estado com boa vontade seria esse. Ao contrário dos outros, só com muita sorte esse imposto não é placebo, tal como a fortuna, sempre a caminho de alguém que por alguma razão não somos nós. Bolas... fica para terça. Bolas... fica para sexta, que sempre tem a adrenalina adicional do M1lhão. Isso é que era, pá! O Euromilhões e o M1lhão num boletim só. A primeira viagem era direitinha para o “Guinness” em vez de ser para as Caraíbas.

Comprava-se uma província só para se ter lá uma casa. Comprava-se um lago do tamanho do Titikaka para lá se poder nadar como um pato-bravo. Fundava-se uma empresa só para se ser CEO. Uma empresa de preenchimento de Euromilhões, com meia dúzia de empregados com o salário mínimo a fazer cruzes de segunda a sexta, só para exponenciar as possibilidades do novel-manda-chuva voltar a ganhar. É um mito dos piores, esse de que a sorte nunca se repete. Não é preciso ser um génio para se perceber que só o que não acontece se repete. A possibilidade não tem nada que ver com a sorte.

Por algum motivo se chamam aos jogos de sorte jogos de azar. A possibilidade é outra coisa. É uma pitada de açúcar no amargo do destino. Na língua de Cervantes e dos jogadores de futebol, “ilusión”. Princípio de Peter do jogador: nunca se fica viciado no jogo. O vício, quando muito, é esse, o da possibilidade. Na vertigem maravilhosa da possibilidade, uma pessoa endireita a mente e a espinha. Fica-se fortalecido, rejuvenesce-se. Até o mais débil se sente capaz de ir de joelhos a Fátima e de lá apanhar um táxi para a Santa Casa da Misericórdia, antes de comprar um jato igual ao do Cristiano Ronaldo.

Na vida real, as coisas não se movem a jato. Em geral, fica-se na fila, à espera de que a rapaziada em idade escolar acabe de preencher os pergaminhos do Placard, que vai da liga de hóquei em gelo russa ao circuito ATP, da liga de críquete do Burkina Faso ao campeonato de futebol da II divisão escocesa. Enquanto isso, apostamos em quê? Numa Raspadinha VIP? Aranha? São Valentim? Dia das Bruxas? Joias Preciosas? Ano do Porco? Viagem Cósmica? Oásis Mágico? Belle Époque? Megapé de meia? A sorte tem diferentes gradações.

As apostas também. A Raspadinha, apesar do seu prémio máximo em pouco ultrapassar meio milhão de euros, no caso atribuindo um “pé de meia” mensal, é um verdadeiro fenómeno nacional. Há quem goste de esperar, de passear o boletim por raspar como um tesouro por descobrir. Os grandes raspadores, porém, não esperam. Os grandes raspadores raspam, transformando muitos balcões do país em autênticos raspódromos. Algumas papelarias já têm sinais de “proibido raspar” por causa das irritantes partículas que deixam.

Os raspadores, quando estão em maré de deixar raspas, não conseguem parar, nem que seja para pensar. Uma Raspadinha de dois euros, dá um prémio de um euro, menos mal. Se uma de um euro dá um prémio de dois, fica-se logo com a anestesiante sensação de que se está a ganhar, numa marcha inexorável para 10, 20, 100 mil euros, que já é bem catita, embora não tanto que se possa mandar o quotidiano à fava, junto com a sua companhia de teatro.

A Raspadinha, ao contrário dos jogos que dependem do resultado de eventos, só depende da sorte, ou lá o que isso é. É acessível, é imediato. É como um shot de jogo em que em jogo nunca está o que se perde — nem sequer quando o que se ganha mais não paga do que o prejuízo —, mas sempre o máximo que é possível ganhar, contra todas as estatísticas, variadíssimos tratados de lógica e algumas regras de bom senso. Vá lá uma pessoa saber porque saiu o 3 em vez do 4, o 29 em vez do 30, o 33 em vez do 34, o 50 em vez de outro número qualquer. Se sai um, não sai o outro. É sempre assim, como os clichése os mitos urbanos.

Parece que o M1lhão tem grande propensão para sair no norte de Portugal e que os supermega-ultrajackpots no Reino Unido, mas uma pessoa nunca sabe quando a sorte lhe bate à porta. Boa parte dos jogadores tem a sua chave fixa. E até desenvolvem um certo medo de não jogar. Seria um verdadeira tragédia cognitiva sair a sua chave logo no dia em que não jogou. É daquelas coisas que podem levar um ser humano à loucura. E, nesse caso, jogar também não é vício. É terapia preventiva. Vício? Qual vício? A possibilidade não é um vício. Administradas corretamente as doses de possibilidade, a coisa funciona como um unguento existencial.

O jogo é viciante para quem o não consegue controlar. Parece que há para aí uma data de gente que ficou depenada de tanto jogar. Mas esses são os jogadores compulsivos, meus senhores. Isso é outra coisa, queridos jogadores. Isso já é o vício de jogar e não o vício de imaginar que o jogo um dia compensa. Hoje em dia, não há aposta ou jogo que se faça in situ que não se possa fazer online. É como aquele velho jingle da Santa Casa: “É rápido, é barato, dá milhões”. Das três premissas, só uma se confirma: é rápido. É cada vez mais rápido apostar, sendo que o número de jogos de azar e a possibilidade de apostas se tornou virtualmente infinito.

O tradicional menu da Lotaria Clássica, Lotaria Popular, Lotaria Instantânea, Totobola,Totoloto e Joker têm de competir com jogos e apostas planetárias. Haja crédito e as possibilidades nunca se esgotam. Podemos tomar um duche enquanto apostamos numa corrida de cavalos no outro lado do planeta. Não há jogo que não se jogue no domicílio. Não há jogo que não se jogue onde se esteja com o telemóvel em punho. O mundo ficou um imenso cybercasino. A Póvoa de Varzim fica à mesma distância de Las Vegas. Fortunas se ganham (dizem) e fortunas se perdem (cientificamente provado) sem despir o roupão.

Online, as possibilidades de aposta são imensas, como uma equação sem fim, em que só a probabilidade de não ganhar é elevada. Bet isto, bet aquilo, bet aqui, bet ali, bet acolá. Póquer, blackjack, roleta, slot-machines, baccarat, craps, deuce, jackpots progressivos, bingo, keno, todos os jogos possíveis e imaginários, de todas as espécies e feitios, com todos os níveis de desdobramentos. Apostar nunca foi tão fácil, desde que em harmonia estejam o dinheiro virtual e a rede wi-fi.

Se alguém pensa que Portugal é um país de brandas apostas, talvez ajude este número. Em 2018, o volume de apostas portuguesas em jogos online ultrapassou os dois mil milhões de euros. Mais de seis milhões de euros em apostas por dia. Não se sabe exatamente o retorno de prémios ou mesmo os lucros que estas geraram. Entre o jogo e o jogador, já se sabe quem ganha. Vai uma apostinha?