Violência doméstica: Quase metade dos arguidos em vigilância eletrónica são agressores

Mais de 700 agressores em casos de violência doméstica tinham pulseira eletrónica no final de 2018, representando quase metade dos arguidos sujeitos a este sistema de vigilância, segundo a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP). A estatística mensal de dezembro de 2018 da DGRSP indica que a vigilância eletrónica associada à violência doméstica representa 43,48% do total dos 1.633 casos em execução.

De acordo com a DGRSP, em 31 de dezembro de 2018 um total de 710 arguidos por violência doméstica estavam sujeitos a vigilância com pulseira eletrónica, registando-se um aumento de cerca de 17% em relação ao mesmo mês de 2017. Em 2018, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais recebeu 740 novos pedidos para execução de penas e medidas fiscalizadas por vigilância eletrónica associadas ao crime de violência doméstica, representando quase 35% do total de pedidos. Os pedidos recebidos na DGRSP em 2018 aumentaram 1,09% face a 2017.

Os dados daquele organismo tutelado pelo Ministério da Justiça mostram igualmente que os pedidos para vigilância eletrónica aos agressores em casos de violência doméstica registaram em 2018 o valor mais elevado desde 2013. É nas regiões do Norte, Centro e Grande Lisboa que se concentram a maior parte dos agressores em casos de violência doméstica com pulseira eletrónica. Segundo a DGRSP, 98% dos pedidos recebidos para vigilância eletrónica associada à violência doméstica eram homens e 71% tinha mais de 40 anos.

A estatística da DGRSP indica ainda que foram recebidos um total de 2.121 pedidos para execução de penas e medidas fiscalizadas por vigilância eletrónica em 2018, correspondendo a um aumento de 61,17% em relação a 2017, quando foram recebidos 1.316. O documento refere que este aumento se deveu aos casos das penas de prisão cumpridas na habitação (PPH) com a entrada em vigor do seu novo regime em agosto de 2017, que originou um crescimento de cerca de 509%, representando 39,32% do total dos pedidos e a modalidade com maior representatividade.