Pena suspensa para idosa por ameaçar vizinhos com pistola em Oliveira do Bairro

O Tribunal de Aveiro condenou nesta sexta-feira a dois anos e meio de prisão com pena suspensa uma mulher de 79 anos por ter ameaçado com uma arma de fogo um casal de vizinhos. O coletivo de juízes deu como provados, "no essencial", os factos que constavam da acusação.

A arguida foi condenada a nove meses de prisão, por cada um dos dois crimes de coação agravada na forma tentada, um ano e nove meses, por um crime de detenção de arma proibida, e seis meses, por um crime de ameaça agravada. A septuagenária estava ainda acusada de um segundo crime de ameaça agravada, mas foi absolvida.

Em cúmulo jurídico, foi-lhe aplicada a pena única de dois anos e meio de prisão, suspensa na sua execução. Além da pena de prisão, arguida terá ainda de pagar uma indemnização de 750 euros ao casal ofendido.

Os factos remontam a junho de 2017, quando a arguida destruiu várias flores que tinham sido plantadas pelos seus vizinhos, num terreno situado entre a casa daqueles e a sua, em Bustos, no concelho de Oliveira do Bairro. De acordo com a acusação do Ministério Público (MP), a arguida terá dito na altura aos vizinhos que o terreno lhe pertencia em exclusivo e não permitiria que ali fosse plantado nada, chegando a empunhar uma enxada na direção dos quaixosos.

O MP diz ainda que a mulher, trabalhadora agrícola reformada, ameaçou o casal de vizinhos com uma pistola de alarme, pronta a disparar. A arguida terá voltado a repetir as ameaças de morte, acompanhadas de injúrias, em setembro do mesmo ano.

A GNR, na sequência de uma queixa, procedeu à apreensão de duas armas de fogo na residência da septuagenária. Segundo a acusação, a septuagenária agiu com intenção de intimidar os vizinhos com arma de fogo, provocando naqueles o "receio de morte e intranquilidade permanente".