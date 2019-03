“Há mais Netos de Moura nos nossos tribunais. Transferência do juiz nada resolve”, diz presidente da Ordem dos Advogados do Porto

O Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados vê com preocupação a solução encontrada pelo Tribunal da Relação do Porto para o juiz desembargador Neto de Moura, transferindo-o da secção criminal para a secção cível. “Há o sério risco de a comunidade, em cujo nome os tribunais aplicam as leis, entender que essa solução é guiada pelo simples intuito de proteger o desembargador Neto de Moura do clamor que as suas decisões têm causado na comunidade, ficando tudo o mais por analisar e resolver”, afirma ao Expresso Paulo Pimenta, convicto que não basta “serenar os ânimos, mas impor medidas que inibam os juízes de fazerem interpretações pré-concebidas ou preconceituosas das leis”.

Para o líder da Ordem dos Advogados do Porto, a questão que se coloca, no plano da cidadania e da justiça, é a de saber se a comunidade pode conviver com decisões e entendimentos como os expressos pelo desembargador Neto de Moura, que, refere, “não ser o único nos nossos tribunais a julgar com base numa visão anacrónica e distorcida da sociedade atual”.

A título de exemplo, Paulo Pimenta recorda o caso de uma jovem de Vila Nova de Gaia, vítima de abuso sexual grave num espaço de diversão noturna quando se encontrava em estado de inconsciência após ter ingerido bebidas alcoólicas. “Os dois agressores foram sancionados com penas suspensas, na primeira instância e no Tribunal da Relação, com a justificação de que a vítima não ofereceu resistência por estar inconsciente”, refere o advogado, que afirmou ser este “um argumento de bradar aos céus”.

A preocupação de Paulo Pimenta com a simples mudança de secção do contestado desembargador prende-se com o facto de essa ransferência manter o problema de fundo, dado que Neto de Moura irá continuar a julgar questões de índole familiar e conjugal. “Não faltarão ocasiões para que a sua compreensão em relação ao papel da mulher e da sua visão do casamento e família venha novamente ao de cima, reacendendo a polémica. Basta pensar nos processos de divórcio e de regulação das responsabilidades parentais que o desembargador Neto de Moura terá para apreciar em recurso”, adverte.

Em sua opinião, o problema dos acórdãos desfasados de princípios fundamentais da igualdade de género não está na lei, mas no modo como a mesma é “mal interpretada e aplicada em muitos processos”, sendo ainda cético em relação à proposta do Governo de criação de tribunais mistos especializados em casos de violência doméstica, maus-tratos e de Direito de Família. A solução para evitar casos de deficiente interpretação das leis em matéria de violência doméstica e crimes de natureza sexual – “as situações em que o preconceito social é, em geral, mais gritante” – passa, de acordo com Paulo Pimenta, por critérios de maior controlo no acesso à magistratura, maior formação dos candidatos e, posteriormente, formação contínua dos juízes dos tribunais superiores, “que não existe”.

A fiscalização da forma como os juízes exercem as suas funções é outras das medidas preconizadas pelo responsável do Conselho Regional da Ordem dos Advogados, missão que defende ser feita pelo Conselho Superior de Magistratura. “A independência dos juízes não pode ficar de fora de qualquer fiscalização. Não se trata de intervir nas sentenças, mas de garantir que a legislação não é deturpada”, avança Paulo Pimenta, que sustenta ainda que a pena de advertência aplicada a Neto de Moura foi “demasiado leve e gerou um certo sentimento de injustiça e desilusão na comunidade”.

Em comunicado, no Dia Internacional da Mulher, o Conselho Regional do Porto alerta esperar que se aproveite o “caso Neto de Moura” para repensar questões tão sérias como o acesso à magistratura judicial, a progressão na carreira, a fiscalização e a inspeção dos juízes, a sua formação contínua, “enfim, tudo quanto contribua para uma autêntica legitimação dos tribunais e dos juízes, o que também permitirá enfrentar casos patológicos, que, sendo embora excecionais, não podem ser tolerados, nem tratados de modo displicente, gerando incompreensão na comunidade”.

Para debater estas questões, a Ordem organiza esta sexta-feira, no Porto, um colóquio sujeito ao tema ‘Família, Património e Autonomia Privada’, debate em que participam maioritariamente mulheres, docentes em várias faculdades de Direito do país.