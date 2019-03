Foram feitas 50 queixas sobre o apoio a alunos com necessidades especiais

O Ministério da Educação recebeu 50 queixas relacionadas com o novo regime de educação inclusiva que entrou em vigor neste ano letivo. Os dados, noticiados esta sexta-feira pelo “Público”, apontam a falta de pessoal para acompanhar os alunos como sendo “quase na totalidade” o motivo que originou reclamações.

Neste sistema de ensino estudam quase 90 mil alunos, que até ao ano letivo anterior eram considerados alunos com necessidades educativas especiais –um conceito que caiu com a nova legislação.

A grande alteração em 2018/2019 é que o sistema de ensino passou a considerar-se uma forma de educação inclusiva. Quer isto dizer que as medidas de apoio são universais e permitem que qualquer aluno seja avaliado por uma equipa multidisciplinar, para que posteriormente seja definidas medidas específicas. O critério deixa de ser simplesmente médico, há muito mais a ser considerado (dificuldades económicas ou até o historial familiar).

Logo no começo do ano escolar, os pais, embora tenham aplaudido a iniciativa do Governo, alertavam que para esta nova lei funcionar era essencial aumentar o número de pessoal a trabalhar nas escolas.