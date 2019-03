Recuperar o tempo perdido

Frederico, de 37 anos, é considerado um caso extremo de dermatite atópica. A doença foi-lhe diagnosticada há uma década, depois de muitos exames e diagnósticos. No ano passado, sofreu uma crise aguda, tendo estado hospitalizado durante quatro meses, com uma infeção generalizada na pele.

Como consequência da doença, resultado de vários anos a aplicar medicamentos, nomeadamente corticóides, Frederico sofre de osteoporose, o que, segundo a mulher, Joana, lhe limita muito a vida, bem como a relação com os filhos, de um e seis anos: "Ele não pode pegar no bebé, tem certas limitações. Temos de ter muito cuidado com ele, para que não sofra nenhuma queda. Mas os nossos filhos nunca conheceram o pai de outra forma…".

A doença alterou toda a dinâmica familiar e profissional. Na profissão, engenheiro civil, Frederico sofre grandes dificuldades, até em pequenas coisas: "É não conseguir estar à vontade, vestir roupa mais formal, estar numa reunião e ao fim de algumas horas estar a coçar, umas ‘pelezinhas’ que saem, mais uma feridinha que surge, uma camisa que se suja… Tudo isso acaba por ser complicado".

Sofrendo de sintomas que são próprios de uma doença incurável, como comichão constante e um desconforto generalizado, não consegue esconder algum sentimento de culpa por falta de uma maior disponibilidade para a família: "Achamos sempre que não fazemos o suficiente. Que devíamos fazer mais coisas com eles (filhos), mas não dá vontade"... Uma situação que, segundo a mulher, o afeta muito: "Acho que o Frederico tem um desgosto de não brincar tanto com os filhos como gostaria, de jogar à bola, porque muitas vezes os pés estão afetados e passa períodos sem conseguir praticamente andar".

Perante as estatísticas, que indicam que uma criança que tenha um dos pais com uma condição atópica apresenta aproximadamente 25 por cento de hipóteses de também apresentar alguma forma atópica, Joana admite que teve algum receio de engravidar:

“Durante as minhas pesquisas, verifiquei quer era mais predominante em rapazes e eu tenho dois filhos, o que me deixou apreensiva”. Mas felizmente, até à data, são crianças saudáveis.

Na vida de Frederico, um simples banho é um suplício: "Eu costumava brincar com a minha família que eu sofria de depressão pós-duche, porque acaba por ser a altura mais complicada, quer pelo que se sente, (a pele mais seca), mas também porque estamos a expor-nos a nós próprios. É naquela altura que vemos as feridas, o que acaba por ser uma altura complicada, quer em termos físicos, quer em termos psicológicos. Eu não me sinto tão bem com o meu corpo e isso acaba por ter impacto, mas felizmente ela (mulher) compreende e acompanha a doença”.

Doença que lhe deu agora algumas tréguas, na medida em que, sendo um caso muito grave, entrou no plano de acesso a uma medicação biológica, desenvolvida especificamente para a dermatite atópica. "Já fiz a primeira toma, em dezembro, e estou a sentir, para já, resultados muito positivos. Posso dizer que há certo tipo de roupa que não vestia há praticamente um ano e que agora gradualmente tenho começado a voltar a usar, porque sinto um conforto maior. Em relação aos meus filhos… estamos a tentar recuperar o tempo perdido!”.

É com esta esperança, e com vontade de desmistificar a dermatite atópica, que Frederico e Joana aceitaram partilhar o seu caso: “É importante que a doença seja mais difundida, para poder ser mais compreendida pelas pessoas e também para diminuir o estigma social que recai sobre as pessoas que sofrem dela”.

Há também a ter em conta os custos associados à dermatite atópica. “Os medicamentos e cremes específicos acabam por ser bastante onerosos e é nesse sentido que a associação ADERMAP tem feito esforços para ajudar, uma vez que atualmente não existe qualquer apoio. Embora seja uma doença crónica, não é entendida como tal pelo nosso sistema de saúde. E isso deveria de mudar!”.