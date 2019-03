No futuro “não vamos precisar de ter um carro”. Ministro do Ambiente diz que "os nossos filhos estão a gritar"

“Não vamos precisar de ter um carro”, disse esta quinta feira o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, numa intervenção sobre as possibilidade do futuro em termos ambientais. Haverá “automóveis que vão produzir mais energia do que aquela que consomem”, carros que são “positivos” do ponto de vista energético.



O governante falava durante a cimeira de 2019 da Climate Change Leadership Porto, que decorre na Alfândega do Porto desde terça-feira. João Pedro Matos Fernandes chegou ao edifício num automóvel elétrico, um carro “que já está no futuro”, disse, depois de serem apresentadas imagens do veiculo em causa. Numa apresentação feita em inglês, a governante defendeu a economia circular como forma de combater o desperdício de recursos.



Não ser dono de um automóvel mas poder conduzir significa partilhar recursos, à semelhança do que já acontece hoje em grandes cidades, onde se paga pela utilização (mas não pela propriedade) de automóveis, motas ou trotinetas. Esta tendência tem sido anunciada como crescente. Tal não significa menos trânsito nas ruas e estradas, mas significa menor produção de veículos automóveis, o que aliás tem sido antecipado por grandes construtores da indústria automóvel. Além da partilha, a tendência anunciada é tambem de carros elétricos em vez de carros movidos a combustíveis fósseis. Mesmo que grande parte da produção elétrica seja feita em centrais que usam energia fóssil. Para combatê-lo, o importante é aumentar a produção a partir de fontes renováveis.



“A próxima década será crucial”, afirmou Matos Fernandes, referindo-se às metas ambientais anunciadas para a União Europeia e para Portugal. São metas “ambiciosas mas realistas”, acrescentou. “Vamos duplicar a nossa capacidade de energia renováveis”, sobretudo através do recurso à energia solar.



“Isto não é uma transição, é uma revolução”, declarou. Essa revolução aplica-se aos transportes, desde transportes públicos a privados, passando pela partilha de veículos. “No futuro os carros a gasóleo não serão competitivos”, reiterou, referindo-se a declarações recentes que causaram polémica.



“O nosso objetivo é ter 20% de energias renováveis no consumo nos transportes”, acrescentou Matos Fernandes, que incluiu outros produtos e eletrodomésticos nestas necessidades. Mas também a agricultura: “precisamos de melhores boas práticas” na produção agrícola, incluindo-me utilização da água e na produção energética.



“Sabemos que estes têm sido anos frenéticos” na política, na sociedade e nas "fake news", afirmou. “As pessoas dizem que numa altura de incerteza os políticos devem ser cautelosos. Meus amigos, esses tempos acabaram”, desafiou.



“Pensem nos vossos filhos, nos vossos netos, nos vossos sobrinhos, eles vão ajudar-vos a decidir", atirou Matos Fernandes à plateia. "Eles são os vossos futuros clientes, os vossos futuros gestores, os vossos futuros governantes. E eles estão a gritar”