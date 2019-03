"Isto é de loucos! Temos de parar isto!" Al Gore lança no Porto repto pelo ambiente

"Enfrentamos uma emergência ambiental. Desculpem dizer-vos isto", afirmou Al Gore, esta quinta feira no Porto. "Temos de pensar nisto, é uma emergência, É mesmo".



"Estamos numa fase de mudança", afirmou. "Vemos uma estagnação nos salários da classe média", o que pode ser "uma das principais causas" de fenómenos de crescimento do populismo. Mas ao mesmo tempo vemos "um grande crescimento nos tigres asiáticos" e há transformações nas "redes e plataformas digitais", o que no seu conjunto está a levar a grandes alterações nos padrões de consumo e nos hábitos dos consumidores.



O problema é a consequência do consumo na exaustão dos recursos naturais. "Os vossos novos consumidores, os jovens, preocupam-se com isto mais do que vocês", afirmou Gore, dirigindo-se à plateia maioritariamente formada por empresários.



O antigo vice-presidente dos Estados Unidos (entre 1993 e 2001, durante a presidência de Bill Clinton), prémio Nobel da paz, ativista na área da ecologia, foi o “cabeça de cartaz” da cimeira de 2019 da Climate Change Leadership Porto, tendo ficado responsável pela última intervenção do evento - a mais esperada pela plateia.



"Estamos a perder um campo de futebol de floresta por segundo", afirmou, depois de falar também do consumo de água e da poluição. "Ainda na semana passada saiu um estudo sobre a Fossa das Marianas", exemplificou. "O que encontraram eles a sete milhas [dez quilómetros] de profundidade? Plástico!".



Um dos maiores problemas é a dependência de combustíveis fósseis na produção de energia, assunto que tem de continuar a ser enfrentado, defendeu.



"Não podemos continuar a fazer isto! Isto é de loucos! Temos de parar isto!", gritou Al Gore, que de seguida mostrou graficos com o aumento das temperaturas médias no mundo, com dados recentes.



Al Gore suportou-se em múltiplos exemplos de efeitos do aquecimento global. No ano passado verificaram-se as temperaturas mais elevadas algumas vez registadas em centenas de cidades do mundo. Mas também se verificaram recordes nas temperatura nocturnas. E as temperaturas no Polo Norte estão mais elevadas do que o normal, o que tem efeitos em todo o equilíbrio do Globo.



"O Polo Norte está a derreter. Isto não é uma coisa boa". E também "começou a derreter na Antártida", temendo-se que um icebergue do tamanho de duas nova iorques se esteja a separar. "A temperatura dos oceanos está a aumentar de forma dramática" e as correntes de vento (jet stream") estão a ser afetadas. Basta ver as tempestades ou as cheias noticiadas na comunicação social quase todos os dias em alguma parte do mundo.



Al Gore lembrou a seca extrema que se verificou em Portugal durante um longo período em 2017. E deu exemplos semelhantes em várias partes do mundo. Por exemplo, os grandes incêndios na Califórnia em 2018. Também na Alemanha, Suécia e Reino Unido se verificaram grandes incêndios no ano passado. Al Gore mostrou aliás imagens dos incêndios de Pedrógão Grande. A Austrália está neste momento a viver uma seca prolongada. "Isto não pode ser o novo normal".



Até porque está a ter efeitos demográficos, a que os movimentos de refugiados não são alheios. "Porque saíram as pessoas da Sìria? Foi a guerra civil? Mas antes da guerra civil verificou-se a maior seca em 900 anos que destruiu tudo", agricultura, animais, "tudo".



Vinho do Porto

Sendo a conferência dedicada sobretudo aos efeitos do aquecimento global no vinho, Al Gore deu exemplo do aumento médio de 2 graus centígrados na temperatura na região de Bordeaux. E disse que, em trinta anos, a área de produção de vinho pode reduzir-se 70% na Califórnia.



"Já vim a Portugal muitas vezes, talvez quinze ou vinte. Mas é a primeira vez que venho ao Porto. Que cidade fantástica! Por que é que as pessoas vão a Lisboa e não vêm ao Porto?", questionou Al Gore, levantando uma salva de palmas da plateia.



Num aparte no início da intervenção, em que se referiu à Taylor's, empresa produta de vinho do Porto que lidera a organização da conferência, Al Gore deixou elogios: "Tenho reparado ao longo dos anos - só estou no mundo dos negócios há 19 anos, depois de sair da Casa Branca - é que os negócios familiares muitas vezes têm uma perspetiva de mais longo prazo". E talvez seja por isso, acrescentou, que negócios familiares estejam mais disponíveis para se aplicarem em questões ambientais.



O seu primeiro livro sobre ambiente e ecologia foi publicado em 1922, mas foi desde 2006, quando lançou o livro e subsequente documentário “Uma Verdade Inconveniente”, sobre os efeitos do aquecimento global, que Al Gore se tornou figura de proa no discurso de combate aos efeitos do aquecimento global.

Anabela Rosas Trindade

A cimeira Climate Change Leadership Porto arrancou esta terça feira à noite na Alfândega do Porto, seguindo-se uma sucessão de apresentações de convidados nacionais e internacionais até ao final da tarde de quinta feira.



Esta é a segunda iniciativa do género, depois da cimeira de 2018, que trouxe Barack Obama ao Porto. A organização, liderada pela Taylor’s, tem como objetivo debater as soluções para a indústria do vinho, tendo em conta as ameaças que o aquecimento global representa para o setor. O programa, no entanto, cobre áreas mais latas sobre ecologia e aquecimento global.



(Notícia em atualização. Volte por favor dentro de poucos minutos para mais informações)