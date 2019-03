Dois corpos carbonizados encontrados em viatura em chamas em Sesimbra

Para além da GNR, estiveram no local os bombeiros de Sesimbra, com o alerta para as autoridades a ser dado pelas 19h50

Dois corpos carbonizados foram encontrados esta quinta-feira no interior de uma viatura em chamas na zona da Lagoa de Albufeira, concelho de Sesimbra, disse à Lusa fonte da GNR. "Foi dada a informação de uma viatura que estava a arder na Lagoa de Albufeira. Depois de extinto o incêndio pelos bombeiros, verificou-se que estavam duas vítimas carbonizadas no interior", disse à Lusa fonte do comando nacional da GNR. Segundo a mesma fonte, a Polícia Judiciária foi chamada ao local para investigar a ocorrência. Para além da GNR, estiveram no local os bombeiros de Sesimbra, com o alerta para as autoridades a ser dado pelas 19h50.