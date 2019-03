Relação do Porto justifica transferência de Neto de Moura com “preservação da confiança dos cidadãos” na Justiça

Num despacho de uma folha A4 o presidente da Relação do Porto acabou com a possibilidade de novos acórdãos polémicos de Neto de Moura, pelo menos em relação a casos de violência doméstica. Ataíde das Neves decidiu transferir Neto de Moura para as secções cíveis argumentando "conveniência de serviço". O desembargador diz que "assume-se com especial relevância" o critério da "conveniência de serviço, em ordem à preservação da confiança dos cidadãos no sistema de Justiça". A decisão foi tomada hoje, quarta-feira e teve a concordância de Neto de Moura que já tinha pedido escusa de casos de violência domestica, pedido que foi recusado pelo Supremo.

O juiz desembargador da Relação do Porto tem estado envolto sobre uma forte contestação depois de terem sido conhecidos dois acórdãos seus nos quais desvalorizava a violência doméstica, tendo chegado a ser sancionado pelo Conselho Superior da Magistratura.

Em causa está um acórdão da Relação do Porto, de 11 de outubro de 2017, no qual Neto de Moura, o juiz relator, censura a vítima de violência doméstica por ter sido infiel. No acórdão, o magistrado cita a Bíblia e o Código Penal de 1886 para justificar a violência sobre a mulher. “O adultério da mulher é um gravíssimo atentado à honra e dignidade do homem. Sociedades existem em que a mulher adúltera é alvo de lapidação até à morte. Na Bíblia, podemos ler que a mulher adúltera deve ser punida com a morte”, escreveu Neto de Moura na sentença.

Na altura em que o caso foi tornando público, mereceu repúdio de Marcelo Rebelo de Sousa, do Parlamento, Governo e até da Conferência Episcopal Portuguesa, e acusações diretas de desrespeito à Constituição, quanto à laicidade do Estado, da dignidade da pessoa humana, da igualdade entre homens e mulheres e da não discriminação.

Sobre o segundo acórdão, de outubro de 2018, no qual o juiz reitou a pulseira eletrónica a um homem que furou o tímpano à ex-mulher, o CSM recusou abrir inquérito.

Na sequência das críticas, o magistrado , tal como o Expresso avançou este sábado, decidiu processar todos os que fizeram comentários apelidando-o de machista, misógino e incapaz de continuar a exercer. Mariana Mortágua e Ricardo Araújo Pereira acusados.