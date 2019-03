Ministério Público arquiva inquérito sobre donativos de Pedrógão Grande

A Procuradoria-Geral Distrital de Coimbra arquivou a investigação sobre a suspeita de desvio de donativos de Pedrógão Grande, em dinheiro e em bens materiais, efectuados na sequência do incêndio de que afetou a região em julho de 2017. É a autarquia que avança com a informação, num comunicado enviado às redações esta quarta-feira.

Ao Expresso, a Procuradoria-Geral da República corrobora a informação. "Confirma-se que o Ministério Público proferiu despacho de arquivamento" neste processo. Mas não avança com mais detalhes.

Já a Câmara de Pedrógão Grande revela que o Ministério Público, por despacho de 26 de fevereiro, concluiu que não resultou demonstrado o desvio de qualquer verba doada, fosse por parte da autarquia ou por outrem, pois todos os cheques recebidos foram depositados em conta, o mesmo sucedendo com os donativos em dinheiro confirmados.

Concluiu também que os montantes depositados na conta aberta junto do BPI com a designação “Município de Pedrógão Grande – Incêndios 2017” se mantêm intocados.

Da mesma forma, ainda de acordo com a autarquia, não se confirmaram as suspeitas de desvios de bens materiais, designadamente os enviados por uma imobiliária, apurando-se que afinal não se trataram de 19 camiões, mas apenas de um, e que os materiais destinados à Câmara Municipal de Pedrógão Grande (com vista a equipar as casas em reconstrução) se encontram em armazém.