Juiz Neto de Moura impedido de decidir sobre processos de violência doméstica

Decisão foi tomada pelo presidente do Tribunal da Relação do Porto, de acordo com uma notícia avançada pelo “Público” e confirmada pelo Expresso

O juiz Neto de Moura foi nesta quarta-feira transferido para uma secção cível do Tribunal da Relação do Porto (TRP) e impedido de decidir sobre processos relacionados com violência doméstica, informação avançada pelo "Público" e confirmada pelo Expresso.

O mesmo jornal adianta que a decisão de afastar o juiz, que está no centro de uma polémica suscitada por decisões que tomou em casos criminais daquela natureza, foi assumida por Nuno Ataíde das Neves, presidente do TRP. "Conveniência de serviço" terá sido a fundamentação da iniciativa.

Neto de Moura havia pedido anteriormente a escusa em processos de violência doméstica, mas o Supremo Tribunal de Justiça recusou a pretensão do juiz.

O juiz desembargador da Relação do Porto tem estado envolto sobre uma forte contestação depois de terem sido conhecidos dois acórdãos seus nos quais desvalorizava a violência doméstica, tendo chegado a ser sancionado pelo Conselho Superior da Magistratura.

Em causa está um acórdão da Relação do Porto, de 11 de outubro de 2017, no qual Neto de Moura, o juiz relator, censura a vítima de violência doméstica por ter sido infiel. No acórdão, o magistrado cita a Bíblia e o Código Penal de 1886 para justificar a violência sobre a mulher. “O adultério da mulher é um gravíssimo atentado à honra e dignidade do homem. Sociedades existem em que a mulher adúltera é alvo de lapidação até à morte. Na Bíblia, podemos ler que a mulher adúltera deve ser punida com a morte”, escreveu Neto de Moura na sentença.

Na altura em que o caso foi tornando público, mereceu repúdio de Marcelo Rebelo de Sousa, do Parlamento, Governo e até da Conferência Episcopal Portuguesa, e acusações diretas de desrespeito à Constituição, quanto à laicidade do Estado, da dignidade da pessoa humana, da igualdade entre homens e mulheres e da não discriminação.

Sobre o segundo acórdão, de outubro de 2018, no qual o juiz reitou a pulseira eletrónica a um homem que furou o tímpano à ex-mulher, o CSM recusou abrir inquérito.

Na sequência das críticas, o magistrado , tal como o Expresso avançou este sábado, decidiu processar todos os que fizeram comentários apelidando-o de machista, misógino e incapaz de continuar a exercer. Mariana Mortágua e Ricardo Araújo Pereira acusados.