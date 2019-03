Há esperança mas é preciso prudência: como o “Paciente de Londres” fez aumentar o número de chamadas para a linha SOS Sida

O “Paciente de Londres” estava infetado com o vírus do VIH (Vírus da imunodeficiência humana), mas há 18 meses que não toma medicação antirretroviral (usada no tratamento da infeção) e todos os testes que tem ditam que está livre do vírus. Pelo meio passou por um transplante de medula óssea. Significa isto que se encontrou uma cura?

Não... O vírus pode estar dentro do paciente mas a carga viral estar indetetável. É importante perceber que a pessoa não deixou de ter o vírus, está apenas indetetável.

Um transplante de medula não é a cura…

Não é de todo. Foi um caso, que é importante, mas vamos continuar a estudar para que mais casos sejam notícia.

E neste caso em específico do “Paciente de Londres” não foi um transplante de medula qualquer - o doador tinha uma característica específica…

Sim, era resistente ao vírus VIH.

Há muitas pessoas com essa resistência?

Não. Se fosse, o “Paciente de Londres” não era o segundo caso. O primeiro foi em 2007, portanto, já passaram 12 anos.

Qual é então a importância e o que representa este “Paciente Londres”?

Para quem vive com a infeção, representa uma esperança - aliás, mais do que uma esperança, uma prova de que os médicos e a comunidade científica estão preocupados, que procuram a cura, a vacina ou medicamentos que não sejam tão agressivos. E isto é mesmo muito importante para os pacientes. Quando vemos a investigação desenvolver todos os esforços para encontrar uma solução, seja para que patologia for, agrada bastante. Neste caso, se vivemos com a infeção do VIH [ao lermos estas notícias] é expectável que crie uma condição de bem-estar, de esperança. Não queria usar muitas vezes a palavra esperança, mas é a verdade. Por outro lado, cria também dentro do paciente uma expectativa - ‘será que é agora?’. Gera uma ansiedade que tem de ser gerida. Tentamos trabalhar e desconstruir as desinformações que tornam estas questões motivos de ansiedade.

Lembrou há pouco que em 2007 um outro paciente já havia sido referenciado como uma caso de sucesso…

Anteriormente tivemos o caso de Timothy Ray Brown, que apesar de norte-americano foi acompanhado na Alemanha. Por isso mesmo foi designado “Paciente de Berlim”. E tal como aconteceu nessa altura, hoje os médicos continuam a referir que é prematuro declarar que o “Paciente de Londres” oficialmente curado. Esta é também a postura da Liga Portuguesa Contra a Sida. O que de facto sabemos é que existem avanços notáveis quer ao nível da investigação, quer ao nível do desenvolvimento da medicação antirretroviral. Sabemos também que esta medicação tem efeitos secundários cada vez mais suaves e foram introduzidas novas formas de tratamento. Por exemplo, a profilaxia pós-exposição, que consiste em medicação imediatamente após uma possível exposição ao VIH, ou a PREP - profilaxia pré-exposição do VIH -, tomada antes da ocorrência de um comportamento de risco. Os estudos têm referido que sendo a carga viral indetetável será intransmíssivel. Há aqui um grande desenvolvimento, quer na investigação quer na procura de soluções para esta infeção. Não existe cura nem existe vacina. Enquanto Liga privilegiamos a prevenção, o diagnóstico precoce, uma melhor adaptação ao diagnóstico e adesão à terapêutica receitada, tal como é necessário em todas as infeções - até mesmo numa gripe temos de nos cuidar e tomar a medicação. Hoje mais do que nunca existe um aumento de chamadas na nossa linha SOS Sida. [Este tipo de notícias] cria uma expectativa muito grande nas pessoas que vivem com VIH e nos cuidadores, que são indiretamente afetados.

T.J. Kirkpatrick/ Getty Images

Referia um aumento do número de chamadas. Tem noção de quantos telefonemas?

Dezenas. A linha SOS Sida - que em 2019 faz 28 anos - funciona quatro horas por dia e nota-se que há mais chamadas quando se publicam notícias destas. Não queremos de maneira alguma tirar a importância desta notícia, queremos salientar que os próprios médicos alertam que é prematuro falar em cura, como os títulos das notícias por vezes podem indiciar.