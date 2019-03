EUA aprovam spray nasal para tratamento da depressão grave

O novo novo antidepressivo contém escetamina, anestésico e alucinógeno, e é apresentado como revolucionário no tratamento da depressão grave

As autoridades de saúde norte-americanas aprovaram o lançamento de um novo antidepressivo, apresentado como revolucionário no tratamento da depressão grave, e que será comercializado sob a forma de spray nasal.

Na terça-feira, a agência reguladora do medicamento dos Estados Unidos, a Food and Drug Administration (FDA), deu 'luz verde' à venda de escetamina, "prima química" da cetamina, há muito estudada para o tratamento da depressão.

O novo medicamento vai ser vendido nos Estados Unidos sob o nome de Spravato, produzido pelo laboratório Janssen, que agrupa as atividades farmacêuticas da Johnson & Johnson, e só pode ser tomado sob supervisão médica, devido aos possíveis efeitos colaterais.

Os ensaios clínicos incluíram pacientes com depressão resistente a tratamentos convencionais.

Segundo especialistas, o último grande desenvolvimento no tratamento da depressão foi há cerca de 30 anos, quando a fluoxetina, inicialmente comercializada com o nome "Prozac", foi lançada no mercado. "A nossa ampla investigação sobre o spray nasal de escetamina demonstrou um perfil positivo de risco-benefício para adultos com depressão resistente ao tratamento", defendeu o responsável pelas terapias no domínio das neurociências da Janssen, Husseini K. Manji.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) indicou que cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de depressão, uma doença que limita severamente a capacidade de levar uma vida diária normal, mas cuja gravidade é muitas vezes subestimada ou confundida com depressão temporária.

Os casos mais graves podem levar ao suicídio, de acordo com a OMS.