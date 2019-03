Sindicatos da PSP arrasam pedido de desculpas de Portugal a Angola por causa do Jamaica

Esta segunda-feira, o Governo de Angola revelou que o ministro dos Negócios Estrangeiros Augusto Santos Silva pediu desculpa a Luanda sobre os episódios no Bairro da Jamaica. Só que para dois dos principais sindicatos da PSP, este pedido não faz qualquer sentido.

Peixoto Rodrigues, que preside ao Sindicato Unificado da Polícia, é taxativo: "É preocupante que o Estado português esteja a pedir desculpa a outro Estado por uma atuação legítima da sua polícia, sobrepondo-se à autonomia dos tribunais. São eles que têm a competência para avaliar se houve ou não excesso do uso de força."

Paulo Rodrigues, presidente do Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, segue o mesmo raciocínio: "Não sei quando é que o pedido de desculpas foi feito, mas causa alguma estranheza dado que não há qualquer conclusão da investigação interna ao caso."

Os sindicatos consideram ainda que esta postura de Santos Silva pode vir a influenciar a decisão dos tribunais sobre o caso. "Isso assusta-nos um pouco e parece-nos errado", salienta Paulo Rodrigues. "Ou o ministro tem já conhecimento de uma decisão e não deveria ter ou está a condenar profissionais que até estiveram a agir de acordo com a lei." E remata: "Se calhar podia ser o Governo de Angola a pedir desculpas às polícias portuguesas".

Um vídeo filmado por um telemóvel captou parte da atuação policial no Bairro da Jamaica a 20 de janeiro. As imagens geraram uma onda de indignação, tendo sido realizados protestos em Lisboa e no Seixal contra aquilo que os manifestantes consideram ser os constantes abusos e atos de racismo de elementos das forças policiais.

O que foi dito em Luanda

Em conferência de imprensa realizada esta segunda-feira em Luanda, destinada a fazer o "lançamento" da visita a Angola do Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, que começa oficialmente quarta-feira, o ministro angolano dos Negócios Estrangeiros, Manuel Augusto, citado pela agência Lusa, lembrou que as autoridades angolanas acompanharam, em conjunto com as congéneres portuguesas, o assunto desde o primeiro momento.

O governante angolano salientou ainda ter estado em contacto com o homólogo português, Augusto Santos Silva. "Teve a hombridade de me ligar, não só para apresentar desculpas, mas também para sublinhar a forma, com sentido de Estado, como as autoridades angolanas reagiram", sublinhou.

"A nossa embaixada e o nosso consulado, sob nossa orientação, acompanhou a família afetada até ao tribunal que julgou o jovem que foi indiciado. O resultado desse julgamento foi aceitável e o jovem está em liberdade. Angola fez o que tinha de fazer", disse o governante.

O ministro angolano dos Negócios Estrangeiros, Manuel Augusto acrescentou ainda: "Quero aqui assegurar que o Governo angolano, através dos seus representantes em Portugal, assumiu as suas responsabilidades, estabeleceu pontes de diálogo com as autoridades portuguesas, condenou o uso excessivo da força, tal como também o fez tem relação ao respeito às autoridades [policiais portuguesas]. Tivemos uma atitude permanente, sem muito barulho, mas eficaz."