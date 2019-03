Neto de Moura pediu para deixar de julgar violência doméstica mas o Supremo não autorizou

O juiz Neto de Moura pediu no passado para deixar de julgar casos de violência doméstica, pelo menos durante algum tempo, mas o Supremo Tribunal de Justiça não autorizou o pedido. A notícia é avançada pelo jornal “Público”.

Segundo o jornal, o pedido de escusa foi feito no verão passado, já depois do polémico acórdão em que acusava uma vítima de “deslealdade e imoralidade sexual” para justificar a manutenção da pena suspensa aos dois homens que a havia sequestrado e agredido, e no momento em que lhe chega às mãos o recurso de um suspeito de violência doméstica que se encontrava preso preventivamente, e que o tribunal de primeira instância da Maia se recusava a libertar.

No pedido de escusa, o juiz do Tribunal da Relação do Porto queixava-se de “algumas pessoas que teriam “cavalgado a onda de mentira e deturpação” sobre as suas decisões, promovendo contra si “uma campanha de ódio e de instigação à violência, com o apoio da comunicação social”. “Tem-se andado a escabichar as decisões em que intervém o juiz para as pôr em causa e encontrar um pretexto (qualquer que seja) para prosseguir a campanha persecutória”, dizia Neto de Moura, manifestando dúvidas sobre a decisão a tomar a respeito do recurso que lhe chegara às mãos.

“Se for no sentido da revogação da prisão preventiva, é altamente provável que irá desencadear mais histeria, mais campanhas de ódio e mais exigência de reacção punitiva por parte do Conselho Superior da Magistratura”, o qual, “não deixará passar a oportunidade de voltar a arrogar-se o poder de sindicar a decisão judicial e reincidir na perseguição disciplinar”. Por outro lado, se decidir manter o suspeito na cadeia também terá a vida dificultada: “Se a decisão for no sentido da manutenção da prisão preventiva o arguido, com toda a legitimidade, dirá que toda esta situação afetou a isenção e a liberdade de decisão” do magistrado, “e porá em causa a justiça da decisão”.

Assim, Neto de Moura pede ao Supremo Tribunal de Justiça para ter de julgar o caso, uma vez que isso poderá gerar desconfiança, dado “estar condicionado e não ter plena liberdade de decisão”. Mas a resposta foi negativa: “Trata-se de desejo que, pela sua natureza e extensão, não pode ser acolhido por este tribunal”, lê-se no acórdão do supremo.