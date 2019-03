Neto de Moura: “Os meus direitos têm sido lesados de forma perfeitamente inadmissível e intolerável”

O juiz Neto de Moura, autor das polémicas sentenças em casos de violência doméstica, falou pela primeira vez publicamente sobre o caso. Numa entrevista ao “Observador”, publicada esta segunda-feira, não negou sentir-se “triste, abatido e indignado” com toda a situação gerada primeiro pelos seus acórdãos e, posteriormente, pela sua decisão em processar jornalistas, humoristas, cronistas e meios de comunicação social por, no seu entender, terem atentado contra o seu bom-nome. "É evidente que eu não posso sentir-me bem. É evidente que isto provoca mossa. É evidente que me sinto abatido. É evidente que me sinto triste com toda esta situação e sinto-me indignado", disse.

O juiz desembargador do Porto quis, porém, deixar claro que é capaz de encaixar críticas: “Aceito perfeitamente que critiquem as minhas decisões, isso é um direito de qualquer cidadão, criticar as decisões dos tribunais. Agora, coisa diferente é atacar pessoalmente quem as profere. E só nessa base é que admito que essas pessoas sejam processadas. Porque quando há crítica saudável, legítima, fundada, não é para atacar pessoalmente as pessoas…”, disse ao “Observador”.

A questão essencial, garante, não é o dinheiro que poderá vir a receber como indemnização mas sim o facto de ter visto os seus direitos atacados “de forma perfeitamente inadmissível e intolerável”.

Depois da polémica envolvendo o juiz, o Bloco de Esquerda pediu a sua demissão mas o juiz escusou-se a comentar o assunto na entrevista ao Observador - “isso será tratado nas ações que vão ser intentadas” - do mesmo modo que também não quis comentar a sua eleição como “pior figura da semana” feita por Luís Marques Mendes este domingo, na SIC, e a forma como o seu advogado descreveu as feministas no seu mural do Facebook.

Quis salientar, por outro lado, que toda esta polémica irá condicionar o trabalho dos juízes. “Com tudo isto não se sentem livres de decidir” e vão ter de “medir 'n' vezes as suas palavras”.

Em termos pessoais, os efeitos não serão menores. “É evidente que isto provoca mossa. É evidente que me sinto abatido. É evidente que me sinto triste com toda esta situação e sinto-me indignado. Não podia sentir-me de outra maneira, com os ataques pessoais”.

Questionado sobre se as sentenças que escreveu podem vir a desincentivar as vítimas de violência doméstica de apresentar queixa, Neto de Moura respondeu de forma negativa. “Acho que é precisamente o contrário. Isto veio tornar ainda mais transparente, mais pública, digamos assim, essa situação. Porque as vítimas vêem que efetivamente o seu caso é analisado. Agora, se é bem analisado ou não, isso depende da perspetiva”.