Governo avança com o decreto que recupera 2 anos, 9 meses e 18 dias na progressão salarial dos professores

Comunicado do Ministério das Finanças promete celeridade no processo, depois de uma nova ronda negocial com os sindicatos do sector ter terminado sem acordo entre Governo e representantes dos professores

O Governo vai aprovar em breve o decreto-lei "que permite aos docentes recuperar 2 anos, 9 meses e 18 dias na próxima progressão, por forma a que possam sentir o efeito dessa valorização o mais rapidamente nas respetivas carreiras", indica um comunicado do Ministério das Finanças divulgado nesta segunda-feira. Esta é a resposta do Executivo à reunião que se realizou hoje com os representantes sindicais dos professores e que terminou sem que fosse alcançado um acordo.

O Ministério tutelado por Mário Centeno refere que "a reunião de hoje permitiu verificar uma vez mais a intransigência das estruturas sindicais", que persistem na recuperação de 9 anos, 4 meses e 2 dias. E critica os sindicatos pelo facto de a reivindicação em causa considerar "inclusivamente períodos de suspensão de contagem de tempo de serviço relativo aos anos 2005 e 2007, e que não haviam sido reivindicados anteriormente".

O comunicado adianta que o Governo "foi a única parte que se moveu nestas negociações, estando disponível para aumentar a despesa em 200 milhões de euros por ano, sem impor nenhuma contrapartida aos sindicatos" e sublinha que "a exigência das estruturas sindicais dos professores corresponderia a um aumento permanente da despesa de 600 milhões de euros por ano".

A proposta do Governo, prossegue a nota do Ministério das Finanças, "constitui uma solução compatível com a diversidade de carreiras existente na Administração Pública e, em particular, com a necessidade de manter o equilíbrio e a coerência entre os respetivos mecanismos de desenvolvimento remuneratório". O Ministério "reitera" o seu compromisso "quer com a sustentabilidade das contas públicas, quer com a equidade entre carreiras da Administração Pública".